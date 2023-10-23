12. Kalkınma Planı Görüşmesi Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem ekonomi. 12’nci Kalkınma Planı görüşmeleri başladı. Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Görüşmelere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

12. Kalkınma Planı Görüşmesi Başladı

Türkiye Büyük Meclisi'nde haftanın başlığı ekonomi. 2053’ü kapsayan uzun vadeli 12’nci Kalkınma Planı görüşmeleri başladı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda planın birinci bölümü görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Toplantıda konuşan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, 12. Kalkınma Planı kapsamında, hedeflere yönelik belgelerin kendilerine sunulmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise, uzun vadeli hedeflerin daha çok genel çerçeve çizen ve gelecekteki yol haritasına ışık tutan belgeler olduğunu açıkladı. Dağıtılan dokümanlar harici bir belge olmadığını da belirtti.

Komisyon üyeleri, toplantı sürecinde önergelerini divana iletebilecek.

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# ak parti # Plan ve Bütçe Komisyonu
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