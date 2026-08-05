12 maddelik teklif Meclis'te! İşte "Millî Dayanışma" kanununun tüm detayları

Düzenleme, terör örgütünün tasfiyesini takip eden hukuki, adli ve toplumsal süreçlerin takvimini ve uygulama esaslarını içeriyor.

1. Güvenlik kurumları ve MGK teyit şartı

Kanunun adli ve idari mekanizmalarının devreye girebilmesi için örgütün tüm yapılarıyla fiili varlığına son verdiğinin ve elindeki mühimmatı teslim ettiğinin tespiti şart koşuluyor. Bu durum önce güvenlik kurumlarınca tespit edilecek, ardından Millî Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından resmi olarak teyit edilecek.

2. Altı aylık başvuru süreci

MGK teyit kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasını izleyen 6 ay içinde kapsama giren kişilerin yerel Cumhuriyet başsavcılıklarına veya yetkilendirilen kurumlara yazılı başvuruda bulunması gerekecek.

3. Kapsam içi ve kapsam dışı suçlar

Kapsam İçi Suçlar: Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım etme, propaganda ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki eylemler.

Kapsam Dışı Suçlar: Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenmiş müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kesinlikle kapsam dışında tutuluyor.

4. Soruşturma, kovuşturma ve infazlarda kademeli erteleme

Üst sınırı 15 yıl veya daha az olan cezalar: Soruşturma, kovuşturma veya infaz süreçleri 5 yıl süreyle ertelenecek.

15 yıldan fazla, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlar: Adli ve infaz süreçleri 10 yıl süreyle ertelenecek.

Erteleme kararlarıyla birlikte tutuklama ve adli kontrol tedbirleri kaldırılacak. Belirlenen erteleme süreleri boyunca zamanaşımı duracak; sürenin suçsuz geçirilmesi halinde dosyalar düşme/kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlanacak. Erteleme kararlarına karşı 2 hafta içinde itiraz hakkı tanınacak.

5. Hak yoksunluklarının kaldırılması ve izleme yapısı

Hak yoksunluklarının kaldırılması için 5 yıllık ertelemelerde en az 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde ise en az 3 yıl sorunsuz süre geçirilmesi şartı aranacak.

Denetim ve Koordinasyon: Sürecin takibi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında ilgili bakanlar, MİT Başkanı, MGK ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterlerinden oluşan bir Üst Kurul oluşturulacak. Ayrıca TBMM bünyesinde 17 üyeli bir İzleme Komisyonu kurulacak.

Silahsızlanma Protokolü: Teslim ve kayıt işlemleri Millî Savunma ile İçişleri bakanlıklarınca ortaklaşa hazırlanacak genelge doğrultusunda yürütülecek.