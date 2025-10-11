12 milyarlık yasa dışı para akışı! Papara davasında sarsıcı detaylar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve uzun süredir gündemde olan Papara soruşturması tamamlandı.

“Yasadışı bahis” ve “kara para aklama” suçlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Papara Elektronik Para A.Ş.’nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ahmet Faruk Karslı ile birlikte 5 yönetici hakkında 246 sayfalık kapsamlı bir iddianame hazırlandı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, savcılık, Karslı ve diğer yöneticiler için “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet” ve “kabahatler kanununa aykırılık” suçlarından 14 yıldan 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası talep etti. Örgüt üyesi oldukları iddia edilen 20 kişi için ise “örgüte üye olmak”, “malvarlığı değerlerini aklama” ve “yasadışı bahis kanununa muhalefet” suçlarından 12 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

12 MİLYAR TL’LİK YASA DIŞI PARA AKIŞI

İddianamede, 2021–2023 yılları arasında Papara üzerinden toplam 12 milyar TL yasa dışı bahis parasının aktarıldığı ortaya konuldu. Merkez Bankası’nın Denetim Raporu’nda, yaklaşık 26 bin 12 Papara hesabının yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı, bu hesaplar üzerinden gerçekleşen işlemlerin 102 farklı bahis sitesine para aktarımı sağladığı tespit edildi. Bu paraların Papara’dan 274 farklı banka hesabına, oradan da 5 kripto para cüzdanına yönlendirildiği belirlendi.

Savcılık, bu zincirin organize şekilde yürütüldüğünü ve Papara sisteminin yasa dışı bahis siteleriyle “doğrudan entegre” çalışacak biçimde yapılandırıldığını değerlendirdi.

Soruşturma kapsamında, 31 Mayıs 2025’te tutuklanan Ahmet Faruk Karslı ve diğer yöneticilerin mal varlıklarına el konuldu.

Savcılığın talebi üzerine; PPR Holding A.Ş. başta olmak üzere Papara ile bağlantılı 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villaya el konuldu.

Tüm şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

“AİLESİNE 120 MİLYON TL GÖNDERDİ”

İddianamede, MASAK raporları doğrultusunda Ahmet Faruk Karslı’nın iki yıl içinde eşine, annesine ve kardeşine toplam 120 milyon TL para transfer ettiği belirtildi. Ayrıca ortağı olduğu belirtilen bir şahsa 450 milyon TL, Asuman Şener isimli kişiye 27 milyon TL, son iki yıl içinde ise 95 milyon TL nakit çekim yaptığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasında bu işlemlerin yasa dışı bahis gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla yapıldığı iddia edildi.

İddianamede Karslı’nın 2023 yılında “Sipahilarağası” isimli yalıyı 200 milyon TL’ye satın aldığı, kısa süre sonra bu mülkü 20–30 milyon TL farkla sattığını söylediği ifadesine de yer verildi. Karslı, satış işlemini “yatırım amacıyla yapılan bir ticari hareket” olarak nitelendirdi.

KARSLI: “PAPARA YASA DIŞI BAHİSİ BİLEREK DESTEKLEMİYOR”

Ahmet Faruk Karslı, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddederek şunları söyledi: “Papara kullanıcılarına yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak için para gönderilmiş olabilir. Papara Elektronik Para A.Ş, 7/24 para transferini Türkiye’de ilk yapan şirkettir. Papara'nın banka hesabı gibi kullanılıyor olması gayet olağan hedeflerimiz arasındadır. Bahis sitelerinin Papara bonusu vermeleri tamamen kendi insiyatifleridir. Papara A.Ş’nin veya benim şahsen yasa dışı bahis siteleri veya yöneticileriyle herhangi bir anlaşmam söz konusu değildir. Asılsız iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum.”

Karslı ayrıca, kendisine yöneltilen kara para suçlamaları için “Papara uluslararası standartlarda denetlenen, Merkez Bankası lisanslı bir şirkettir” savunmasında bulundu.

GİZLİ TANIKLARDAN SİSTEMİN İÇ YÜZÜNE DAİR ÇARPICI İFADELER

İddianamede iki gizli tanığın ifadelerine geniş yer verildi. Gizli Tanık “Ihlamur”, Türkiye’de yasa dışı bahis sitelerinin işleyişini şöyle anlattı: “Bahis sitesi kurulduktan sonra Türkiye'de yasa dışı hizmet veren ödeme sistemleriyle anlaşmak gerekir. Bu sistemler oyunculardan paraları alır ve komisyon karşılığı size iletir. Komisyon oranı yüzde 4 ila yüzde 15 arasındadır. Bu elektronik ödeme sistemlerinin başında Papara gelmektedir. Bazı sistemler Merkez Bankası ve BDDK lisanslıdır ama yasa dışı bahis sistemine para taşımaktadır.”

Tanık, yasa dışı bahis sistemine 40 milyon kişinin bulaştığını iddia ederek, “Bu insanların kişisel verileri — T.C. kimlik numarası, banka bilgileri, şifreleri — yabancı ülkelerin eline geçti. Bu sistemler Ermenistan ve İngiltere bağlantılı ağlarla çalışıyor” dedi.

Bir diğer gizli tanık “Ladin”, Papara’nın yasa dışı bahis ağının merkezinde yer aldığını iddia etti: “Yıllık 50 milyar TL cirosu olan ve gelmiş geçmiş en çok para aklayan ödeme sistemi Papara’dır. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kurucu ekibinde yer alan Ziya Uçar, emekli olduktan sonra Papara’da Kamu İlişkileri Direktörü olarak işe başladı. Görevdeyken Papara’ya destek vererek büyümesine yardım etti. 10 yıldır şirketin yasa dışı işlemlerinde bilgi desteği sağladığı biliniyor.” Tanık, Papara’nın devlet kurumlarındaki bazı isimlerle bağlantı kurarak faaliyetlerini kolaylaştırdığını da ileri sürdü.

“102 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ PAPARA KULLANDI”

Merkez Bankası’nın hazırladığı rapor, yasa dışı bahis sisteminin mali boyutunu gözler önüne serdi. Raporda, 2021–2023 arasında Papara hesapları üzerinden yaklaşık 12 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Bu paraların 102 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, işlemlerin “Papara hesaplarından 274 farklı banka hesabına” aktarılıp daha sonra kripto cüzdanlara yönlendirildiği belirlendi. Raporda ayrıca, Papara’nın “bahis örgütleriyle organize biçimde çalıştığı”, bazı yöneticilerin bahis baronlarıyla “gizli anlaşmalar” yaptığı vurgulandı.

Savcılık iddianamesinde, Papara’nın yasa dışı bahis dünyasının önde gelen isimleriyle iş birliği yaptığı da öne sürüldü. Belgede şu ifadeler yer aldı: “Papara sisteminin, bahis baronları olarak bilinen Veysel Şahin, Derkan Başer ve Anıl Uzun gibi şahıslarla birlikte çalıştığı, bu kişilerin yönettiği yasa dışı bahis sitelerinin finansal altyapısını sağladığı, Papara’nın bu örgütlerle gizli bir anlaşma süreci içinde bulunduğu tespit edilmiştir.” Bu kapsamda, Papara yöneticilerinin yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulması için teknik, operasyonel ve finansal rollerle organize bir yapı kurdukları belirtildi.

İddianamede, Papara’nın sadece para transferi değil, yasa dışı bahis sisteminin tamamını besleyen bir finansal ağ oluşturduğu vurgulandı: “Papara Elektronik Para A.Ş. yöneticileri tarafından yasa dışı bahis gelirlerinin nakline ve aklanmasına yönelik bir şirket yapılanması oluşturulmuştur. Papara sistemi, yasa dışı bahis siteleriyle doğrudan entegre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.”

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.