TSK, Hakkâri, Şanlıurfa ve Hakurk'ta 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölücü terör örgütü PKK, her noktada ağır darbe alıyor. Örgüt üyeleri eylem yapamadan vuruluyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri, 25 Temmuz'da yapılan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.



Hakkâri-Yüksekova, Şanlıurfa-Ceylanpınar ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekâtları yapıldı.



Genelkurmay açıklamasında toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.



ulusal.com.tr