Bölücü terör örgütü PKK, her noktada ağır darbe alıyor. Örgüt üyeleri eylem yapamadan vuruluyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, 25 Temmuz'da yapılan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
Hakkâri-Yüksekova, Şanlıurfa-Ceylanpınar ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekâtları yapıldı.
Genelkurmay açıklamasında toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
ulusal.com.tr
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