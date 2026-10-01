12 sanık, 3 çocuk... Narin Güran dosyasında gözler bu davada!

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz 12 sanık ile adli süreçteki 3 çocuğun yargılanması sürdü. Savcı mevcut hallerinin devamını isterken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
12 sanık, 3 çocuk... Narin Güran dosyasında gözler bu davada! - Resim: 1

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen Narin Güran cinayeti davasında, tutuksuz yargılanan 12 sanık ile adli süreçteki 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi.

1 6
12 sanık, 3 çocuk... Narin Güran dosyasında gözler bu davada! - Resim: 2

Duruşmaya 7 sanık, adli süreçteki 2 çocuk ve avukatları katıldı.

2 6
12 sanık, 3 çocuk... Narin Güran dosyasında gözler bu davada! - Resim: 3

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Savcı ayrıca dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

3 6
12 sanık, 3 çocuk... Narin Güran dosyasında gözler bu davada! - Resim: 4

SANIKLARDAN BERAAT TALEBİ

Duruşmaya katılan sanıklar savunma yaptı ve haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

4 6
12 sanık, 3 çocuk... Narin Güran dosyasında gözler bu davada! - Resim: 5

Mahkeme, duruşmaya katılmayan sanıklar ile adli süreçteki çocuğun savunmalarının alınması ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

5 6
12 sanık, 3 çocuk... Narin Güran dosyasında gözler bu davada! - Resim: 6

NE OLMUŞTU?

Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmuştu. Güran'ın cansız bedenine 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde ulaşılmıştı.

Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 12 kişi ve adli süreçteki 3 çocuk hakkında suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

6 6
Narin Güran