12 sanık, 3 çocuk... Narin Güran dosyasında gözler bu davada!
Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz 12 sanık ile adli süreçteki 3 çocuğun yargılanması sürdü. Savcı mevcut hallerinin devamını isterken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen Narin Güran cinayeti davasında, tutuksuz yargılanan 12 sanık ile adli süreçteki 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi.
Duruşmaya 7 sanık, adli süreçteki 2 çocuk ve avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Savcı ayrıca dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.
SANIKLARDAN BERAAT TALEBİ
Duruşmaya katılan sanıklar savunma yaptı ve haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.
Mahkeme, duruşmaya katılmayan sanıklar ile adli süreçteki çocuğun savunmalarının alınması ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
NE OLMUŞTU?
Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmuştu. Güran'ın cansız bedenine 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde ulaşılmıştı.
Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 12 kişi ve adli süreçteki 3 çocuk hakkında suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.