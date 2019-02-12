İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından bugünkü seferlerine yönelik iptaller var

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.50-09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45–10.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ile 08.30-10.55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.Öte yandan, Bursa kent merkezi ile Uludağ arasındaki teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle saat 15.00'e kadar ara verildi.