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12 Şubat 2019 Salı iptal olan İDO ve BUDO seferleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından bugünkü seferlerine yönelik iptaller var

12 Şubat 2019 Salı iptal olan İDO ve BUDO seferleri
İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.   

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.50-09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45–10.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ile 08.30-10.55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.

Öte yandan, Bursa kent merkezi ile Uludağ arasındaki teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle saat 15.00'e kadar ara verildi.

Kaynak: AA
Etiketler; #ido #budo #sefer iptaller
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