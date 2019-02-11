12 Şubat 2019 Salı İstanbul'da 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamada, yarın Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Güngören, Arnavutköy, Sultangazi, Bakırköy, Kağıthane, Fatih, Beyoğlu, Silivri, Çatalca, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer ilçelerinde bazı mahalle ve sokaklarda planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Güngören, Arnavutköy, Sultangazi, Bakırköy, Kağıthane, Fatih, Beyoğlu, Silivri, Çatalca, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer elektrik kesintisi yaşanacak.



Elektrik kesintisinin yapılacağı mahalle ve sokaklar şöyle:



"Küçükçekmece



- İnönü Mah., Tandoğan Sok., Alageyik Cad., 2.Dere Sok., 4.Hürriyet Sok., Oral Sok., 1.Orhan Gazi Sok. ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında.



- İnönü Mah., Nurten Sok., Korutürk Sok., Alageyik Cad. ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında.



- İnönü Mah., Ardahan Cad., 1.Tülay Sok., Cihan Cad. ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında.



- İnönü Mah., 1.Kızılkaya Sok., Habil Sok., Beyazel Sok., Alageyik Cad., ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında.



Esenyurt



- Yenikent Mah., 664. Sok., 665. Sok., 669. Sok., Doğan Araslı Bul., Aşık Şenlik Cad., Gazi Osman Paşa Cad., Sultaniye Mah., 624. Sok., 625. Sok., Aşık Şenlik Cad., Sıdıka Cebecioğlu Sok., 350. Sok., Balık Yolu Cd., 328. Sok., 329. Sok., 617. Sok., 618. Sok., 619. Sok., 614. Sok., 638. Sok., 639. Sok., 659. Sok., E-5 Tem Bul. ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında.

- Yenikent Mah., 667. Sok., 665. Sok., 664. Sok., 663. Sok., 662. Sok., Doğan Araslı Bul., 668. Sok., 669. Sok., Sultaniye Mah., 621. Sok., 629. Sok., ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında.



- Battalgazi Mah., Evren Sok., Hilal Sok., Rüzgar Sok. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında.



- Akçaburgaz Mah., 3031. Sok., 3032. Sok., 3035. Sok., 3033. Sok., 3037. Sok., 3020. Sok., Akçaburgaz Cad., Halil Fahri Orman Cad. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında.



Avcılar



- Merkez Mah., Reşitpaşa Cad., Fırın Sok., Menekşe Sok., Ahmet Taner Kışlalı Cad., Merkez Cami Sok. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında.



- Cihangir Mah., Çapraz Sok., Kınalı Sok., Kaplıca Sok., Güner Sok., Ormanlı Cad. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında.



- Cihangir Mah., Ormanlı Cad., Şenlik Sok., Kınalı Sok., Burnaz Cad., Akgül Sok. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında



Güngören



- Güneştepe Mah., Budak Sok., Butan Sok., Lale Sok., Şenler Sok., Şimşek Sok., Kutsal Sok., Kır Sok., Otağ Sok. ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında.



Arnavutköy



- Hacımaşlı Mah., Hacımaşlı Cad., Osmanlı Cad. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında.



- Hadımköy Mah., Mevlana Cad., Cahit Sıtkı Tarancı Cad. ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında.



- Sazlıbosna Mah., Cevher oSk., Yeşil Sok. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında.



Sultangazi



- Esentepe Mah., 2398. Sok. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında.



- Zübeyde Hanım Mah., 1347. Sok. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında.



- Eski Habipler Mah., Alaaddin Topuz Cad., Canan Sok., Eski Edirne Asfaltı Cad., Mine Sok., Vefa Poyraz Cad., Yonca Sok., Sakız Sok., ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında.



Bakırköy



- Şenlikköy Mah., Cumhuriyet Cad., Çekmece Yolu Cad., Ekşi Nar Sok., Erdemli Sok., Hanımeli Sok., Işık Sok., Mercan Sok., Nur Sok., Şehit İlhan Yalçın Sok., Şehit Muammer Yüzsüren Sok., Yaprak Sok., Yüksel Sok. ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında.



Kağıthane



- Çağlayan Mah., Taşocağı Cad., Taşlık Sok., Hürriyet Mah., Gizem Sok., Sevim Sok., Yurt Sok. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında.

- Seyrantepe Mah., Acıbadem Sok. ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında.



- Çağlayan Mah., Park Cad., Vatan Cad., Taşocağı Cad., Zengin Sok., Hürriyet Mah., Yurt Sok. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında.



Fatih



- Balat Mah., Kalpakçı Çeşmesi Sok., Kalpakçı Çeşmesi Yokuşu Sok., Zülüflü Sok., Derviş Ali Mah., Astarcı Sok., Bestekar Civanağa Sok., Bestekar Servet Sok., Cepken Çıkmazı Sok., Cepken Sok., Draman Cad., Draman Camii Sok., Draman Çeşmesi Sok., Draman Çukuru Sok., Miraç Sok., Sebze Bostanı Aralığı Sok., Sebze Bostanı Sok., Serenci Çıkmazı Sok., Yazıcı Camii Sok., Zülüflü Sok., Zülüflü Çıkmazı Sok., Şehit Abdullah Demir Sok., Şehit Raşit Kılıç Sok., Şehit Ümit Uçan Sok., Çıkın Sok. ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında.



- Balat Mah., Fethiye Cad., Fethiye Camii Avlusu Çıkmazı Sok., Fethiye Kapısı Sok., Fethiye Medresesi Sok., Fetih Çıkmazı Sok., Sarayağası Cad., Derviş Ali Mah., Ananas Çıkmazı Sok., Ananas Sok., Draman Cad., Draman Camii Sok., Draman Çeşmesi Sok., Draman Çukuru Sok., Dilmaç Sok., Fethiye 1. Çıkmazı Sok., Fethiye 2. Çıkmazı Sok., Sarayağası Cad., Tercüman Yunus Sok., Yahyazade Sok., Zülüflü Çıkmazı Sok., Zülüflü Sok., ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında.



Beyoğlu



- Hüseyinağa Mah., Balo Sok., Küçük Bayram Sok., İstiklal Cad., Kameriye Sok., Nevizade Sok., Yeşilçam Sok., Tarlabaşı Bul., Büyük Bayram Sok ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında.



- Evliya Çelebi Mah., Refik Saydam Cad. ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında.



Silivri



- Selimpaşa Mah., 6059. Sok. ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında.



- Gümüşyaka Mah., Tevfik Fikret Cad. ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında.



Çatalca



- Kestanelik Mah., Kayandere Sok., Sıvat Sok., Eski Edirne Asfaltı Sok., Örcünlü Mah., Sıvat Sok., Eski Edirne Asfaltı Sok. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında.



Gaziosmanpaşa



- Yıldıztabya Mah., 7. Dönemeç Sok., Aşikar Sok., Bahadır Sok., Bedir Sok., Cesur Sok., Cevher Sok., Gülsevenler Sok., Gülserenler Sok., İnkılap Cad., Kaynar Sok., Mehmet Çolakoğlu Sok., Ortancalı Sok., Temaşa Sok., Yıldıztabya Cad., İkram Sok. ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında.



- Yıldıztabya Mah., Akgün Sok., Berceste Sok., Buket Sok., Divriği Sok., Güler Sok., Köşegen Sok., Sultan Sok., Yıldıztabya Cad., Karlıtepe Mah., Tarla Sok., Köşegen Sok. ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında.



Şişli



- Kuştepe Mah., Köz Sok. ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında.



- Paşa Mah., Bahçe Sok., Çeşme 1 Sok., Dutluk Sok., 1. Hakan Sok., Çakıl Sok., Dilek Sok., Darülaceze Yolu Cd., Yay Meydanı Cad., Ferace Sok. ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında.



Sarıyer



- Tarabya Mah., Pamuk Sok. ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında."



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