12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? 12. Yargı Paketi'nde af var mı?

Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 38 maddelik 12. Yargı Paketi için süreç devam ediyor. Yargılamaların hızlandırılmasını ve çeşitli hukuki süreçlerin yeniden düzenlenmesini amaçlayan paketin önümüzdeki aylarda AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslak, TBMM'de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

12. YARGI PAKETİ MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Paketin tam olarak hangi tarihte Meclis'e sunulacağı henüz netleşmezken, Adalet Bakanı Akın Gürlek taslağın hazırlık sürecine dair şu ifadeleri kullandı:

"12'nci Yargı Paketi'nde şu an en ince ayırtısına kadar çalışıyoruz. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fak ettik"

12. YARGI PAKETİNDE AF VEYA İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Kamuoyunda sıkça araştırılan olası bir af veya infaz kanununda değişiklik yapılmasına yönelik taslakta henüz bir açıklama yer almıyor.

12. YARGI PAKETİ'NDE HANGİ MADDELER VAR?

Adalet Bakanı Gürlek'in aktardığı bilgilere göre, paketin öne çıkan başlıkları arasında uzun süren boşanma davaları için arabuluculuk sisteminin etkinleştirilmesi, çocuk suçlulara yönelik cezaların artırılması ve avukatların özlük haklarının iyileştirilmesi bulunuyor.

Çocuk suçlarına ilişkin artışa dikkat çeken Bakan Gürlek, yapılacak düzenlemeyi şu sözlerle açıkladı:

"Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum. Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. Bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz."

Avukatların maddi haklarının güçlendirilmesine yönelik tapu işlemlerindeki yeni zorunluluğa da değinen Gürlek, şunları kaydetti:

"12. Yargı Paketinde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 milyon üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek."