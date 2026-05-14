12. Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği neler?

12. Yargı Paketi'nde af var mı?

Vatandaşların en çok merak ettiği "mahkumlara af çıkacak mı?" sorusuna Adalet Bakanı Akın Gürlek net cevap verdi. Bakan Gürlek, paket kapsamında bir infaz düzenlemesi bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor. Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var."