12. Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği neler?
12. Yargı Paketi son dakika gelişmeleriyle mahkum yakınlarının takibinde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni pakette infaz düzenlemesi olup olmadığına dair tartışmalara son noktayı koydu. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman meclise gelecek?
12. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine girmek için gün sayıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan paket; çekişmeli boşanma davalarından kira uyuşmazlıklarına kadar pek çok kritik düzenlemeyi içeriyor. İşte 2026 yargı paketinin tüm detayları...
12. Yargı Paketi'nde af var mı?
Vatandaşların en çok merak ettiği "mahkumlara af çıkacak mı?" sorusuna Adalet Bakanı Akın Gürlek net cevap verdi. Bakan Gürlek, paket kapsamında bir infaz düzenlemesi bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor. Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var."
12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Çalışmaları devam eden paketin önümüzdeki aylarda AK Parti Grubu tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Meclis komisyonlarından geçtikten sonra Genel Kurul'da oylanacak olan düzenleme, Resmi Gazete ilanıyla yürürlüğe girecek.
Bakan Gürlek: "Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez"
Bakan Gürlek, yargıdaki hantallığı ve vatandaşın memnuniyetsizliğini şu sözlerle eleştirdi:
"Vatandaşta adalete karşı olan güven duygusu aslında var ama birkaç örnekten dolayı vatandaşın bir memnuniyetsizliği var. Bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Burada vatandaşımız mağdur. Biz empati yapıyoruz. 12. Yargı Paketi'nde özellikle yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin bir kısım tedbirler aldık."
Yeni yargı paketinde neler var?
Hızlı Boşanma: Yıllarca süren davalar yeni usullerle kısaltılacak.
Çocuk Suçları: Suça sürüklenen çocuklara yönelik cezai müeyyideler artırılacak.
Kira Davaları: Ev sahibi ve kiracı arasındaki davaların sonuçlanma süresi düşürülecek.
Arabuluculuk: Ticari uyuşmazlıkların çözümünde kapsam genişletilecek.