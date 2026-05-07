12. Yargı Paketi’nde "Nafaka" devrimi: Süresiz dönem kapanıyor mu?

Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 12. Yargı Paketi, yıllardır tartışma konusu olan süresiz nafaka uygulamasına neşter vurmaya hazırlanıyor. Yeni taslağa göre nafakada 5 yıllık alt sınır getirilirken, uzun süreli evliliklerde "evlilik süresinin yarısı kadar nafaka" formülü üzerinde duruluyor. Ayrıca, eşlerin uzun süre ayrı yaşamasının doğrudan boşanma gerekçesi sayılması planlanarak yargılama süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

NAFAKA SİSTEMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

Hazırlanan taslak metinde, özellikle ekonomik ve sosyal dengeleri gözeten üç temel değişiklik öne çıkıyor:

Süresiz Nafakaya Son: Uygulamada en çok eleştirilen "ömür boyu nafaka" yerine, belirli süre kısıtlamaları getirilmesi hedefleniyor.

5 Yıl Alt Sınırı: Nafaka ödemeleri için 5 yıllık bir alt süre belirlenmesi planlanıyor. Bu sayede kısa süreli evliliklerde dahi tarafların korunması ancak bu korumanın makul bir sürede tutulması amaçlanıyor.

Hakime "Süre" Yetkisi: Uzun süren evliliklerde nafaka süresini belirleme yetkisi hakime bırakılacak. Masadaki en güçlü senaryo; nafaka süresinin, evlilik süresinin yaklaşık yarısı kadar olması. Örneğin, 20 yıl süren bir evlilikten sonra hakim 10 yıla kadar nafaka ödenmesine karar verebilecek.



BOŞANMA DAVALARINDA "AYRI YAŞAM" DÖNEMİ

Yargı paketindeki bir diğer kritik madde, boşanma davalarının sonuçlanma süresini kısaltmayı amaçlıyor. Mevcut sistemde yıllarca sürebilen çekişmeli davalar yerine; eşlerin uzun süre (belirli bir eşik süresi) ayrı yaşadığının kanıtlanması durumunda, bu durumun doğrudan bir boşanma gerekçesi olarak kabul edilmesi planlanıyor. Bu düzenleme, hukuki olarak "fiilen bitmiş" olan evliliklerin resmi olarak da daha hızlı sonlandırılmasını sağlayacak.



GÜNDÜZ KUŞAĞI VE YARGILAMA SÜREÇLERİ

Paket sadece aile hukuku ile sınırlı kalmıyor. Özellikle özel hayatın gizliliği ve yargılama süreçlerinin manipüle edilmesini önlemek adına;

Televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarında işlenen davalar ve yargısal süreçlerle ilgili yeni etik ve hukuki sınırlamalar getirilmesi üzerinde çalışılıyor.

Davaların makul sürede sonuçlanması için usul kurallarında sadeleşmeye gidilmesi hedefleniyor.