12 yıldır kayıptı! Malatya'da gizem son buldu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 18 Temmuz 2024’te bir adreste toprak altından çıkarılan insan kemikleri, yıllardır kayıp olan Hüseyin Bağatur’a aitti. DNA testi ve otopsi raporlarıyla kimliği doğrulanan Bağatur’un, ateşli silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

47 yaşındaki 3 çocuk babasının cenazesi, memleketi Elazığ’ın Keban ilçesinde Fırat Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.

"KARDEŞİMİN PEŞİNİ HİÇ BIRAKMADIM"

Hüseyin Bağatur’un ablası Zahide Kopan, kardeşinin 2012 yılında kaybolmasının ardından geçen 12 yıl boyunca hiç pes etmedi. Yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Hüseyin'in peşini bırakmadım, kardeşimi çok aradım, kayıp bürosuna da savcılığa da gittim. Rabbime şükürler olsun kardeşimin cesedini buldum, aldım getirdim, toprağa verdim. Yıllarca aradığım kardeşime sağ salim ulaşamadım ancak en azından cesedine ulaştım. Yüreğim çok yanıyor, yıllarca Hüseyin'i aradım. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum. Çok duyguluyum ama Rabbim onlara sorsun, kardeşim bu hale gelecek bir adam değildi, bunu hak edecek bir şey yapmamıştı. Hangi abla buna dayanabilir? Emniyet Müdürlüğü, savcılardan ve polislerden Allah razı olsun, Cenabıallah rahmet etsin, adalet yerini buldu."

Bağatur’un yeğeni Muhammed Kopan da aile olarak dayılarının bulunması için verdikleri mücadeleden bahsetti. Kopan, "Annem aramaktan vazgeçmedi. Bu süreçte biz de aramayı elden bırakmadık. Annem sürekli dayımı bulma çabası içerisindeydi. 18 Temmuz'da polis ekipleri bir cesede ulaştıklarını, bu cesedin dayım Hüseyin Bağatur'a ait olabileceği yönünde şüpheleri olduğunu söyledi. Aileden ve çocuklarından DNA örnekleri aldılar, 6,5 aylık bir adli tıp süreci oldu, neticesinde de cenazenin dayıma ait olduğu kesinleşti. Cinayet şüphesi var, soruşturma devam ediyor. Yapanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında geçen yıl Hüseyin Bağatur’un eski eşi H.G. ile A.R.T. ve B.T.’nin tutuklandığı öğrenildi.