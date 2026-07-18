12 yıllık Bayrampaşa cinayeti çözüldü: Katili olay yerinde bıraktığı ceket ve bira kutusu ele verdi!

Bayrampaşa'da 2014 yılında Gültekin Yıldırım'ın göğsünden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının dosyayı yeniden açmasıyla aydınlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
12 yıllık Bayrampaşa cinayeti çözüldü: Katili olay yerinde bıraktığı ceket ve bira kutusu ele verdi!
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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 12 yıl önce işlenen cinayet, kurulan yeni daire başkanlığının raflarda bekleyen dosyaları mercek altına almasıyla çözüme kavuştu. Yürütülen teknik takip ve incelemelerin ardından kimliği tespit edilen şüpheli Metin Ö. tutuklama talebiyle sevk edildiği İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

DNA PROFİLİ VE BAZ SİNYALİ ŞÜPHELİYİ İŞARET ETTİ

Olay yerinde bulunan ceketin sağ kol iç kısmından epitel hücre olabileceği değerlendirilerek alınan örnek ile kan lekesine ait genotip özelliklerin, Metin Ö.'ye ait olduğu saptandı. Metin Ö.'nün DNA profilinin, daha önce Sinop ilinde karıştığı bir kasten yaralama olayı nedeniyle sistemde kayıtlı olduğu anlaşıldı. Aynı zamanda olay yerinde bulunan kutu biradan alınan svaptaki DNA'nın da şüpheliyle eşleştiği raporlandı. İncelemeye alınan HTS kayıtlarında ise şüpheli Metin Ö.'nün cinayetten bir gün önce, 23 Haziran 2014 tarihinde İstanbul Bayrampaşa'da baz istasyonu sinyali verdiği tespit edildi. 

Soruşturma kapsamında maktulün eşi Nilgün Yıldırım'ın müşteki sıfatıyla beyanına başvuruldu. Müşteki Yıldırım, olay yerinde ele geçirilen ceketin maktule ait olmadığını ifade etti. Elde edilen kesin deliller üzerine İstanbul Cinayet Büro ekiplerine şüpheli Metin Ö.'nün adresinin tespit edilmesi yönünde talimat verildi. Şüphelinin kaçması, adresinde bulunamaması ve anlık adres tespitine ihtiyaç duyulması ihtimallerine karşı, operasyon süreci hızlandırıldı. 

NE OLMUŞTU?

Cinayet, 24 Haziran 2014 günü saat 14:30 sıralarında İstanbul ili Bayrampaşa ilçesinde, Otogar ile Bauhaus Yapı Marketi arasında kalan yeşil alan üzerinde meydana geldi. Gültekin Yıldırım göğüs ortasından derin kesi oluşturacak şekilde bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetti.

O dönem olay yerinden elde edilen deliller üzerinde yapılan ilk incelemelerde maktulün yanındaki ceketin sağ kol iç kısmındaki epitel hücre ve kan lekesinden alınan örnekler ile olay yerindeki teneke kutunun ağız kısmından transfer edilen svap örneklerinin, maktulden farklı bir erkeğe ait genotip özellikler taşıdığı belirlenmişti. Ancak o dönem DNA eşleşmesi sağlanamadığı için dosya uzun yıllar faili meçhul olarak kalmıştı.

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