123 kişi hayatını kaybetmişti: Kahramanmaraş Ebrar Sitesi davasında karar çıktı!

6 Şubat depremlerinde 123 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi G Blok davasında yargı süreci tamamlandı. Mahkeme, sitenin müteahhidine 17 yıl 4 ay hapis cezası verirken, projenin kontrolünde görevli iki eski belediye çalışanını 6'şar yıl 8'er ay hapse mahkum etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
123 kişi hayatını kaybetmişti: Kahramanmaraş Ebrar Sitesi davasında karar çıktı!
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Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 6 Şubat 2023'te yıkılarak büyük bir felakete sahne olan binanın sorumluları son kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan müteahhit Tevfik Tepebaşı ile başka bir dosyadan tutuklu bulunan A.Ö., duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısıyla katılım sağladı. Tutuksuz sanıklar, depremde yakınlarını kaybeden müştekiler ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Karar öncesinde son savunmasını gerçekleştiren müteahhit Tevfik Tepebaşı, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Yıkılan yapının inşasında sorumluluğu bulunmadığını savunan Tepebaşı, binanın kooperatif ile diğer mühendis ve müteahhitler tarafından yapıldığını öne sürerek heyetten beraatını talep etti. SEGBİS ile bağlanan A.Ö. ve salonda bulunan diğer sanıklar da kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek beraat yönünde karar verilmesini istedi.

BELEDİYE GÖREVLİLERİNE VE MÜTEAHHİDE HAPİS

Tarafların son beyanlarının dinlenmesinin ardından Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti nihai kararını açıkladı. Mahkeme, davanın bir numaralı sanığı Tevfik Tepebaşı'nı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan suçlu bularak 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sitenin inşa sürecinde denetim mekanizmasında yer alan dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimi görevlileri F.Y. ve H.M.G., "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla ayrı ayrı 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

11 SANIK İÇİN BERAAT KARARI ÇIKTI

Cezaların yanı sıra dosyada yargılanan birçok isim hakkında ise mahkemeden beraat kararı çıktı. Yargılama sürecini tutuksuz geçiren sanıklar T.K., M.K., E.İ., Ç.K., A.Ö., A.T.B., A.P., F.D., H.Ç., O.Y.D. ve Z.A.Ş.'nin üzerlerine atılı suçlardan beraat etmelerine hükmedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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