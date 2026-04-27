123 milyonluk para trafiği! İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçlarına karışan organizasyonları deşifre etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında İstanbul, Kocaeli ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

123 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı finansal incelemelerde, zanlıların yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden büyük bir maddi hacme ulaştığı saptanıyor. Şüphelilerin banka hesaplarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, söz konusu hesaplarda toplam 123 milyon lira tutarında para hareketi olduğunu ortaya çıkardı.

Şahısların, elde edilen yasa dışı gelirlerin finansal dolaşımını sağlamak ve paraların transferine aracılık etmek amacıyla özel bir yöntem izlediği tespit edildi.

Emniyetin tespitlerine göre zanlılar, paranın sisteme sokulması ve transfer edilmesi işlemleri için İstanbul'un Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy ilçelerindeki ATM'leri kullandı. Şüphelilerin bu noktalardan düzenli olarak nakit çekim işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi. Para akışının kesintisiz sürmesi için kendi aralarında 24 saat esasına dayalı vardiyalı bir sistem kuran şüphelilerin, gün boyu ATM'lerden para çektiği anlaşıldı.

CEP TELEFONUNDAKİ YAZILIMLA TAKİP ETTİLER

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, organizasyonun teknik altyapısını da gözler önüne seriyor. Şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirleri ve para akışını doğrudan cep telefonlarına kurdukları özel bir yazılım üzerinden anlık olarak takip ettikleri saptandı.

Banka hesaplarındaki hareketliliğin, vardiyalı çalışma sisteminin ve yazılım takibinin tamamen deşifre edilmesinin ardından İstanbul, Kocaeli ve Hakkari'de düğmeye basıldı. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan 11 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.