Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 123 sendikacı toplanarak, ortak basın açıklaması düzenledi. Bugün (22 Nisan 2018) Taksim Hill Hotel'de, düzenlenen açıklamada emekçiler, Türk milletine çağrıda bulundu. Açıklamayı yapan Petrol-İş İstanbul Şube Emekli Başkanı Fikri Sarıkaya, AKP iktidarının çalışma hayatına ilişkin birçok olumsuz düzenleme yaptığını ifade ederek, işçi sınıfının vereceği kararın önemine dikkat çekti. 123 sendikacının açıklaması şu şekilde:
Türk Milleti ve işçi sınıfı olarak, büyük kararın eşiğindeyiz. Amerikan emperyalizminin Suriye’yi parçalamaya çalıştığı, sınırımıza 5000 tır silah yığdığı, 'kara gücüm' dediği terör örgütüne ordu kurmaya çalıştığı ve Türkiye’yi de parçalamaya çalıştığı günlerdeyiz. Yine 12 Eylül Amerikan darbesinden beri uygulanan piyasacı mirasyediliğin, ülkemizi uçurumun kenarına getirdiği günlerdeyiz. Devletin ekonomideki varlığını tahrip ettikleri, fabrikaları ve işletmeleri vahşice sattıkları, kalanları ihalelerle lime lime ettikleri günlerdeyiz. 45 yıl boyunca bir tek fabrika yapmadılar. Devletin ve milletin fabrikalarını satarak ve borçlanarak bugüne gelen mirasyediler için deniz bitti. Borçları çevirmek bile daha büyük borç lazım. Türkiye doludizgin iflasa gidiyor. Fark ettiler ki bu iflas, bu kriz, kendilerini de götürecek.Panikleri bundan, kanunsuzlukları bundan... Hırsla kalan fabrikaları satmaya kalkmaları da bundan.
Seçimi kazandılar diyelim. Ne yapacaklar? Satmaya, daha çok satmaya devam edecekler. Ekonomi Bakanlığının, torba yasalarla alınan yetkilerin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının planları bu. Satmadıklarının da kapısına kilit vurmak... Yüzlerce kuruma yaptıkları gibi. Doğu’da taş taş üstünde bırakmadılar. Bunlar sattı, emperyalistler sevindi, PKK sevindi, bölücülük hortladı. Mirasyedilik, emekçilere de düşmandır. 12 Eylül darbesinden bu yana, bütün mirasyedilerin, bütün satıcıların aynı zamanda emekçi haklarına saldırması boşuna değil. AKP Hükümetleri ise tuz biber ekti. Taşeron işçiliğini bunlar tanıştırdı millete. Lime lime ihaleye verdiler her yeri, milyonlarca taşeron işçisi yarattılar. Sattıkları fabrikaların işçisini 4/C’nin esiri yaptılar. 20 işçi canına kıydı. 'Esnek çalışma' dediler, sendikasız, sözleşme hakkı, kıdem tazminatı alamayan sömürü icat ettiler.
Resmen köle ticaretini yasalaştırdılar. Özel istihdam Bürosu adlı şirket kurdurup, işçi kiralama yetkisi verdiler.
Devletin işçi bulma kurumu İŞKUR’u, işçi kiralayan tüccara çevirdiler. Eski mahkûmları, ücret, yol parası, hatta yemek vermeden çalıştırmaya başladılar. Belediyelerde “Ek ücretli” adıyla kanunsuz kitapsız çalışma biçimi icat ettiler. Sendikaların iç işlerine müdahale ettiler. Darbeler yaptılar. İşçileri, tehditle yandaş sendikalara geçirdiler. Mezarda emeklilik çıkardılar. EYT’li denilen milyonları yarattılar. Parasız sağlık sistemini yıktıklar, hastaneleri ticarethane yaptılar. BES adlı çoğu yabancı şirketleri, SGK aleyhine desteklediler, milletin vergileri ile beslediler. İşçiyi zorla bu şirketlere üye yaptılar. İşsizlik Fonu’nu türlü yollarla talan ettiler. Grevleri yasadışı şekilde yasakladılar. Anayasal grev hakkı kullanılamaz oldu. Emeklileri muhannete muhtaç ettiler. Maaşları asgari ücretin altına düşürdüler. Bunların adaylarına oy vermek, Uçuruma götürdükleri Türkiye’yi 'daha hızlı batırın' demektir. 'Daha çok satın, daha çok kapatın', 'işçiyi daha da köleleştirin' demektir.
Aklımızı başımıza alalım
Satışlara, özelleştirmelere dur demek lazımdır. Fabrika yapmak, fabrikaları güçlendirmek lazımdır. Tarımı kalkındırmak, köylüyü desteklemek, üret arkadaş demek, ithalata dur demek lazımdır. İşsizlik böyle azalır, memleket böyle kurtulur. Bunu, ancak Atatürk’ün izinden yürüyen bir Cumhurbaşkanı ve Hükümet yapabilir. Vatanını, milletini her şeyden üstün tutan, halkçı ve devletçi bir Cumhurbaşkanı yapabilir. Bunu, ancak ömrünü vatana, millete, işçi sınıfına adayan Sayın Doğu Perinçek yapabilir. Bütün ömrü özelleştirmeye karşı mücadelelerin başında geçti. Bütün ömrü, işçi sınıfının köleleştirilmesine karşı mücadelede geçti. Bütün ömrü, parçalanmak istenen milletimizi birleştirmekle geçti. Bütün ömrü milletimizin bağımsızlığı içindi, vatanımız, bayrağımız içindi. Türkiye’nin önündeki sorunları, ancak Doktor Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı çözebilir. Biz aşağıda imzası bulunan sendikacılar, işçi sınıfımıza, esnafımıza, köylümüze, gençlerimize, bütün milletimize çağrımızdır. Sayın Perinçek’in adaylığı işçi sınıfımız için, sendikal hareket için, köylümüz, esnafımız, emeklimiz için, kadınımız, gencimiz için şanstır. Bu şansı kaçırmayalım.
Sayın Perinçek’in adaylığı, milletimize ve ülkemize hayırlı olsun!”
ÇAĞRI YAPAN SENDİKACILAR
1- Melih Hüsnü Yılmaz / Liman İş E. Genel Başkanı
2- Sefa Koçoğlu / KESK ESM E. Genel Başkanı, Genel Enerji-Sen E. Genel Başkanı
3- Bilal Şimşir / KESK Kültür Sanat Sen E. Genel Başkanı
4- Ali Gül / Genel Sağlık-İş E. Genel Başkanı
5- Günay Toprak / Genel Sağlık-İş Kurucu Genel Başkanı
6- Şahin Çulcuoğlu / Kültür-İş E. Genel Başkanı
7- Şamil İlter / E. Toprak-İş Genel Başkanı
8- Baki Özilhan / E. Mem-Der Genel Başkanı
9- Hüseyin Kadri Gültekin / Tarım Orkam Sen E. Genel Sekreteri
10- Hasan Bulut / Birleşik Büro-İş E. Genel Sekreteri
11- Mehmet Özdemir / Genel Sağlık-İş E. Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
12- Kamer Doğan / Eski Devrimci Bank-İş Genel Sekreteri
13- Rıza Beke / Çitos İş E. Genel Sekreteri
14- Ömer Bakkal / Tarım Orkam Sen E. Genel Hukuk Sekreteri
15- Beşir Akbaba / Birleşik Büro-İş Merkez Yönetim Kurulu E. Üyesi
16- Nedim Selçuk / Genel Enerji-Sen Merkez Denetleme Kurulu E. Üyesi
17- Nurhayat Boyraz / Emekli-Sen Merkez Yürütme Kurulu E. Üyesi Ve Eğitim Dairesi E. Başkanı
18- Tuncay Kireçkaya / Türk-İş 3. Bölge Temsilci Yardımcısı / Tekgıda-İş E. Ege Bölgesi Sekreteri / Tekgıda-İş İzmir 2. Nolu Şube Başkanı
19- Fikret Ayaz / Genel-İş İç Anadolu Bölge E. Başkanı
20- Akif Yılmaz DİSK 13. Bölge E Temsilci Yardımcısı
21- Dursun Karadağ / Tüm Sosyal-Sen E. Örgütlenme Sekreteri, Altındağ Şube E. Başkanı
22- Mehmet Sazak / E. Tös Kastamonu Şubesi Başkanı
23- Fikri Sarıkaya / Petrol-İş İstanbul Şube E. Başkanı
24- Metin Tezerer / Şeker-İş Eskişehir Şube E. Başkanı
25- Erdal Demirkan / Deri-İş İstanbul Şube E. Başkanı
26- Adem Beyaz / Eğitim-İş Samandağ Şube E. Başkanı
27- Ahmet Tozer / Demiryol-İş Eskişehir Şube E. Başkanı
28- Ayhan Sönmez / Tekgıda-İş Adana 5 No.Lu Şubesi E. Başkanı
29- Necati Eren / E. Maden-İş Bölge Temsilcisi
30- Engin Kurşuncu / Maden-İş E. Soma 2 No.Lu Şube Başkanı
31- Fethi Sönmez / Eğitim-İş Ve Eğitim-Sen Düzce Şube E. Başkanı
32- Hüseyin Çimen / Eğitim-İş Biga Şube E. Başkanı
33- Hüseyin Mercan / Eğitim-İş Denizli Şube E. Başkanı
34- Cuma Kaplan / Emekli-Sen E. Şube Başkanı / Kesk Haber-Sen Kurucusu
35- Mehmet Ali Çelik / Çimse-İş Şube E. Başkanı
36- Musa Uzun / Tarım Orkam Sen Şube E. Başkanı
37- Kemal Uğurlu / ESM Ankara 1 Nolu Şube E. Başkanı, Enerji-İş Merkez Yön. Krl E. Üyesi
38- Süleyman Çelebioğlu / Eğitim-İş Giresun Şube E. Başkanı
39- Talat Özdemir / Belediye-İş İzmir Şube E. Başkanı
40- Temel Aras / Tüm Haber-Sen Eskişehir Şube E. Başkanı
41- Kemal Akman / Tekgıda-İş E. Marmara –Trakya Şube Başkanı
42- Bahattin Durak / İlk Eğitim-İş Devrek Şube Başkanı
43- Harun Bülbül / Eğitim-İş Aydın Şube E. Başkanı
44- Yılmaz Kabar / Tarım Orkam Sen E. Şube Başkanı
45- Kaan Polatlar / Eğitim-Sen 8 Nolu Şube E. Başkanı
46- Ercan Çakmakçı / Tekgıda-İş Rize Şube Başkan Yardımcısı
47- Esat Budaklar / Petrol-İş İstanbul Şube E. Sekreteri
48- Abdullah Baş / Harb-İş Eskişehir Şube E. Mali Sekreteri
49- Fevzi Deliömeroğlu / TEKSTİL E. Örgütlenme Sekreteri
50- Sedat Sümbül / Eğitim-Sen Eskişehir Şube E. Sekreteri
51- Yücel Aydın / ESM Ankara 1 Nolu Şube E. Sekreteri
52- Sadık Akbuğa / Tüm Enersen E. Şube Sekreteri
53- Adnan Boğa / Yol-İş İzmir 3 Nolu Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
54- Ali Kel / Belediye-İş İETT Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
55- Ali Rıza Susam / E. Otomobil-İş İşyeri Temsilcisi, Emekli-Sen Beyoğlu Şube Yön. Kurulu Üyesi
56- Alper Yaldır / Eğitim-İş Altındağ Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
57- Arife Şakacı / Tüm Sağlık-Sen E. Eşbaşkanı Ve Yönetim Kurulu E. Üyesi
58- Ayşe Dinç Ayhan / ESM Ankara Şubesi Yönetim Kurulu E. Üyesi
59- Bünyamin Gülle / Eğitim-İş GOP Şube Yön. Krl. E. Üyesi
60- Ercüment Çamlı / Eğitim-İş Ankara Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
61- Süleyman Güven / DİSK Gıda-İş Şişli Şubesi E. Eğitim Sekreteri
62- Fuat Ispalarlı / Tüm Haber-Sen Merkez Yönetim Kurulu E. Üyesi
63- Halil Yapağılı / Eğitim-İş Aydın Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
64- Hasan Toprak / Haber-Sen İstanbul Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
65- İbrahim Kasapoğlu / Eğitim-İş Denizli Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
66- İsrafil Tekin / Emekli-Sen Kurucusu
67- Kazım Koçer / Eğitim-Sen Konya Şube E. Sekreteri
68- Mehmet Akkaya / Belediye-İş Ankara 3 Nolu Şube Yön. Kurulu. E. Üyesi
69- Muammer Altuner / Maden-İş Adana Taşlıtarla E. Lokal Başkanı
70- Murat Yıkılmaz / Belediye-İş Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
71- Mustafa Cerit / Gıda-İş E. İşyeri Temsilcisi, Petrol-İş E. Eğitim Sorumlusu
72- Mustafa Odabaşı / Petrol-İş Ankara Şube E. Yönetim Kurulu Üyesi
73- Müslim Arı / Eğitim-İş Ankara 2 Nolu Şube E. Denetleme Kurulu Üyesi
74- Oğuz Namık Günbay / Eğitim-İş Denizli Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
75- Osman Fevzi Sirel / BASS Eski Boğaziçi Şube Yönetim Kurulu Üyesi
76- Refik Saydam / Eğitim-İş Kurucu Üyesi
77- Sabri Kasapoğlu / Eğitim-İş Denizli Şube E. Basın Yayın Sekreteri
78- Satılmış Hokka / Özgıda-İş Fatih Şubesi E. Yön. Kurulu Üyesi, Belediye-İş E. İşyeri Temsilcisi
79- Sefa Köken / Maden-İş E. Soma Şube Örgütlenme Sekreteri
80- Yusuf Yalçın / Haber-Sen Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
81- Sevim Deligöz / Tüm Sağlık-Sen Yönetim Kurulu E. Üyesi
82- Cemal Bahadır / Belediye-İş Denetleme Kurulu Üyesi Ve Trabzon Şube E. Mali Sekreteri
83- Hüseyin Yüzügüzel / Eğitim-Sen İstanbul 3 Nolu Şube Örgütlenme Bürosu E. Üyesi Ve Üst Kurul Delegesi
84- Nuri Gökçek / Eğitim-İş İstanbul 3 Nolu Şube E. Yönetim Kurulu Üyesi
85- Ömer Öztürk / Eğitim İş Rize E. Şube Başkanı Ve Eğitim-Sen Rize Şube E. Sekreteri
86- Ömer Sakallı / Eğitim-İş E. Şube Eğitim Sekreteri
87- Meltem Gürsoy / Sosyal İş E. İşyeri Baştemsilcisi
88- Sebahattin Gönül / Petrol-İş Diyarbakır Şube E. İşyeri Baştemsilcisi
89- Ömer Mert / Selüloz İş Sendikası Kağıt Torba Fabrikası E. Baştemsilcisi
90- Nursel İnal / Tekgıda-İş Cibali İşyeri Baştemsilcisi
91- Mohan Özgüllü / Tüm Sağlık-Sen Örgütlenme Sekreteri, Ses Kurucu Üyesi
92- Süreyya Kocamaz / Eğitim-İş E. Fatih Bölge Temsilcisi
93- Mehmet Zeyrek / Eğitim-Sen İstanbul 5 Nolu Şubesi E. İşyeri Temsilcisi
94- Zülküfe Gültekin / Eğitim-İş E. İşyeri Temsilcisi
95- Mehmet Doğan / Eğitim-İş E. İşyeri Temsilcisi
96- Gazi Karaali / Yol-İş Hatay Şube İşyeri Temsilcisi
97- Haydar Keskin / Otomobil-İş İşyeri E. Baştemsilcisi
98- Hıdır Hokka / Genel-İş İşyeri E. Baştemsilcisi
99- Bora Özdemir / Tezkoop-İş E. Baştemsilcisi
100- Bülent Dalkılıç / Genel-İş E. İşyeri Temsilcisi
101- Erdal Bakoğlu / Tez-Koop İş İşyeri E. Baştemsilcisi
102- Erkan Bakkal / Türk-Metal E. İşyeri Temsilcisi
103- Aydın Şimşek / Liman-İş İşyeri E. Temsilcisi
104- İlyas Kaygusuz / Genel-İş E. Mamak Şube E. İşyeri Temsilcisi
105- İsmail Hoşça / Cevher-İş E. İşyeri Baştemsilcisi
106- İsmail Çiftumut / Tekgıda-İş Adana 1 No.Lu Şube E. İşyeri Temsilcisi
107- Mehmet Evcimen / Tekgıda-İş E. İşyeri Baştemsilcisi
108- Gürbüz Çuhadar / Otomobil-İş E. İşyeri Temsilcisi
109- Dinçer Güzeloğlu / Belediye-İş Ankara E. İşyeri Temsilcisi
110- Ali Çınar / Denizciler Sen. İşyeri E. Baştemsilcisi
111- Yılmaz Çuhadar / E. Otomobil-İş İşyeri Baştemsilcisi
112- Fevzi Yıldız / Yol-İş E. Delegesi
113- Mehmet Selçuk Ünal / Şeker-İş Ankara Şube E. İşyeri Temsilcisi
114- Selver Kaplan / Tekgıda İş Adana Sigara Fabrikası E. İşyeri Temsilcisi
115- Songul Şen Çağlar / Belediye-İş E. İşyeri Baştemsilcisi
116- Süleyman Çelik / Eğitim-İş E. Evren (Ankara) Temsilcisi
117- Süleyman Doğan / Tekgıda-İş E. 17. Bölge Yöneticisi Ve Yol-İş E. İşyeri Temsilcisi
118- Nezih Nizamettin Güner / Tezkoop-İş E. İşyeri Temsilcisi
119- Şadi Çağlayan / Ağaç-İş E. İşyeri Temsilcisi
120- Ekrem Arslan / Genel-İş E. İşyeri Temsilcisi
121- Sadık Kebapçı / SES E. İşyeri Temsilcisi
122- Kaya Çetecioğlu / Kapfer-Sen İşyeri Temsilcisi, Tüm Bel-Sen Ankara İşyeri E. Temsilcisi
123- Mehmet Kavut / Genel-İş Adana 2 No.lu Şube E. İşyeri Temsilcisi
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 123 sendikacı toplanarak, ortak basın açıklaması düzenledi. Bugün (22 Nisan 2018) Taksim Hill Hotel'de, düzenlenen açıklamada emekçiler, Türk milletine çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 123 sendikacı toplanarak, ortak basın açıklaması düzenledi. Bugün (22 Nisan 2018) Taksim Hill Hotel'de, düzenlenen açıklamada emekçiler, Türk milletine çağrıda bulundu. Açıklamayı yapan Petrol-İş İstanbul Şube Emekli Başkanı Fikri Sarıkaya, AKP iktidarının çalışma hayatına ilişkin birçok olumsuz düzenleme yaptığını ifade ederek, işçi sınıfının vereceği kararın önemine dikkat çekti. 123 sendikacının açıklaması şu şekilde: