Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 123 sendikacı toplanarak, ortak basın açıklaması düzenledi. Bugün (22 Nisan 2018) Taksim Hill Hotel'de, düzenlenen açıklamada emekçiler, Türk milletine çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 123 sendikacı toplanarak, ortak basın açıklaması düzenledi. Bugün (22 Nisan 2018) Taksim Hill Hotel'de, düzenlenen açıklamada emekçiler, Türk milletine çağrıda bulundu. Açıklamayı yapan Petrol-İş İstanbul Şube Emekli Başkanı Fikri Sarıkaya, AKP iktidarının çalışma hayatına ilişkin birçok olumsuz düzenleme yaptığını ifade ederek, işçi sınıfının vereceği kararın önemine dikkat çekti. 123 sendikacının açıklaması şu şekilde:



Türk Milleti ve işçi sınıfı olarak, büyük kararın eşiğindeyiz. Amerikan emperyalizminin Suriye’yi parçalamaya çalıştığı, sınırımıza 5000 tır silah yığdığı, 'kara gücüm' dediği terör örgütüne ordu kurmaya çalıştığı ve Türkiye’yi de parçalamaya çalıştığı günlerdeyiz. Yine 12 Eylül Amerikan darbesinden beri uygulanan piyasacı mirasyediliğin, ülkemizi uçurumun kenarına getirdiği günlerdeyiz. Devletin ekonomideki varlığını tahrip ettikleri, fabrikaları ve işletmeleri vahşice sattıkları, kalanları ihalelerle lime lime ettikleri günlerdeyiz. 45 yıl boyunca bir tek fabrika yapmadılar. Devletin ve milletin fabrikalarını satarak ve borçlanarak bugüne gelen mirasyediler için deniz bitti. Borçları çevirmek bile daha büyük borç lazım. Türkiye doludizgin iflasa gidiyor. Fark ettiler ki bu iflas, bu kriz, kendilerini de götürecek.Panikleri bundan, kanunsuzlukları bundan... Hırsla kalan fabrikaları satmaya kalkmaları da bundan.

Seçimi kazandılar diyelim. Ne yapacaklar? Satmaya, daha çok satmaya devam edecekler. Ekonomi Bakanlığının, torba yasalarla alınan yetkilerin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının planları bu. Satmadıklarının da kapısına kilit vurmak... Yüzlerce kuruma yaptıkları gibi. Doğu’da taş taş üstünde bırakmadılar. Bunlar sattı, emperyalistler sevindi, PKK sevindi, bölücülük hortladı. Mirasyedilik, emekçilere de düşmandır. 12 Eylül darbesinden bu yana, bütün mirasyedilerin, bütün satıcıların aynı zamanda emekçi haklarına saldırması boşuna değil. AKP Hükümetleri ise tuz biber ekti. Taşeron işçiliğini bunlar tanıştırdı millete. Lime lime ihaleye verdiler her yeri, milyonlarca taşeron işçisi yarattılar. Sattıkları fabrikaların işçisini 4/C’nin esiri yaptılar. 20 işçi canına kıydı. 'Esnek çalışma' dediler, sendikasız, sözleşme hakkı, kıdem tazminatı alamayan sömürü icat ettiler.

Resmen köle ticaretini yasalaştırdılar. Özel istihdam Bürosu adlı şirket kurdurup, işçi kiralama yetkisi verdiler.



Devletin işçi bulma kurumu İŞKUR’u, işçi kiralayan tüccara çevirdiler. Eski mahkûmları, ücret, yol parası, hatta yemek vermeden çalıştırmaya başladılar. Belediyelerde “Ek ücretli” adıyla kanunsuz kitapsız çalışma biçimi icat ettiler. Sendikaların iç işlerine müdahale ettiler. Darbeler yaptılar. İşçileri, tehditle yandaş sendikalara geçirdiler. Mezarda emeklilik çıkardılar. EYT’li denilen milyonları yarattılar. Parasız sağlık sistemini yıktıklar, hastaneleri ticarethane yaptılar. BES adlı çoğu yabancı şirketleri, SGK aleyhine desteklediler, milletin vergileri ile beslediler. İşçiyi zorla bu şirketlere üye yaptılar. İşsizlik Fonu’nu türlü yollarla talan ettiler. Grevleri yasadışı şekilde yasakladılar. Anayasal grev hakkı kullanılamaz oldu. Emeklileri muhannete muhtaç ettiler. Maaşları asgari ücretin altına düşürdüler. Bunların adaylarına oy vermek, Uçuruma götürdükleri Türkiye’yi 'daha hızlı batırın' demektir. 'Daha çok satın, daha çok kapatın', 'işçiyi daha da köleleştirin' demektir.



Aklımızı başımıza alalım

Satışlara, özelleştirmelere dur demek lazımdır. Fabrika yapmak, fabrikaları güçlendirmek lazımdır. Tarımı kalkındırmak, köylüyü desteklemek, üret arkadaş demek, ithalata dur demek lazımdır. İşsizlik böyle azalır, memleket böyle kurtulur. Bunu, ancak Atatürk’ün izinden yürüyen bir Cumhurbaşkanı ve Hükümet yapabilir. Vatanını, milletini her şeyden üstün tutan, halkçı ve devletçi bir Cumhurbaşkanı yapabilir. Bunu, ancak ömrünü vatana, millete, işçi sınıfına adayan Sayın Doğu Perinçek yapabilir. Bütün ömrü özelleştirmeye karşı mücadelelerin başında geçti. Bütün ömrü, işçi sınıfının köleleştirilmesine karşı mücadelede geçti. Bütün ömrü, parçalanmak istenen milletimizi birleştirmekle geçti. Bütün ömrü milletimizin bağımsızlığı içindi, vatanımız, bayrağımız içindi. Türkiye’nin önündeki sorunları, ancak Doktor Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı çözebilir. Biz aşağıda imzası bulunan sendikacılar, işçi sınıfımıza, esnafımıza, köylümüze, gençlerimize, bütün milletimize çağrımızdır. Sayın Perinçek’in adaylığı işçi sınıfımız için, sendikal hareket için, köylümüz, esnafımız, emeklimiz için, kadınımız, gencimiz için şanstır. Bu şansı kaçırmayalım.

Sayın Perinçek’in adaylığı, milletimize ve ülkemize hayırlı olsun!”





ÇAĞRI YAPAN SENDİKACILAR

1- Melih Hüsnü Yılmaz / Liman İş E. Genel Başkanı

2- Sefa Koçoğlu / KESK ESM E. Genel Başkanı, Genel Enerji-Sen E. Genel Başkanı

3- Bilal Şimşir / KESK Kültür Sanat Sen E. Genel Başkanı

4- Ali Gül / Genel Sağlık-İş E. Genel Başkanı

5- Günay Toprak / Genel Sağlık-İş Kurucu Genel Başkanı

6- Şahin Çulcuoğlu / Kültür-İş E. Genel Başkanı

7- Şamil İlter / E. Toprak-İş Genel Başkanı

8- Baki Özilhan / E. Mem-Der Genel Başkanı

9- Hüseyin Kadri Gültekin / Tarım Orkam Sen E. Genel Sekreteri

10- Hasan Bulut / Birleşik Büro-İş E. Genel Sekreteri

11- Mehmet Özdemir / Genel Sağlık-İş E. Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

12- Kamer Doğan / Eski Devrimci Bank-İş Genel Sekreteri

13- Rıza Beke / Çitos İş E. Genel Sekreteri

14- Ömer Bakkal / Tarım Orkam Sen E. Genel Hukuk Sekreteri

15- Beşir Akbaba / Birleşik Büro-İş Merkez Yönetim Kurulu E. Üyesi

16- Nedim Selçuk / Genel Enerji-Sen Merkez Denetleme Kurulu E. Üyesi

17- Nurhayat Boyraz / Emekli-Sen Merkez Yürütme Kurulu E. Üyesi Ve Eğitim Dairesi E. Başkanı

18- Tuncay Kireçkaya / Türk-İş 3. Bölge Temsilci Yardımcısı / Tekgıda-İş E. Ege Bölgesi Sekreteri / Tekgıda-İş İzmir 2. Nolu Şube Başkanı

19- Fikret Ayaz / Genel-İş İç Anadolu Bölge E. Başkanı

20- Akif Yılmaz DİSK 13. Bölge E Temsilci Yardımcısı

21- Dursun Karadağ / Tüm Sosyal-Sen E. Örgütlenme Sekreteri, Altındağ Şube E. Başkanı

22- Mehmet Sazak / E. Tös Kastamonu Şubesi Başkanı

23- Fikri Sarıkaya / Petrol-İş İstanbul Şube E. Başkanı

24- Metin Tezerer / Şeker-İş Eskişehir Şube E. Başkanı

25- Erdal Demirkan / Deri-İş İstanbul Şube E. Başkanı

26- Adem Beyaz / Eğitim-İş Samandağ Şube E. Başkanı

27- Ahmet Tozer / Demiryol-İş Eskişehir Şube E. Başkanı

28- Ayhan Sönmez / Tekgıda-İş Adana 5 No.Lu Şubesi E. Başkanı

29- Necati Eren / E. Maden-İş Bölge Temsilcisi

30- Engin Kurşuncu / Maden-İş E. Soma 2 No.Lu Şube Başkanı

31- Fethi Sönmez / Eğitim-İş Ve Eğitim-Sen Düzce Şube E. Başkanı

32- Hüseyin Çimen / Eğitim-İş Biga Şube E. Başkanı

33- Hüseyin Mercan / Eğitim-İş Denizli Şube E. Başkanı

34- Cuma Kaplan / Emekli-Sen E. Şube Başkanı / Kesk Haber-Sen Kurucusu

35- Mehmet Ali Çelik / Çimse-İş Şube E. Başkanı

36- Musa Uzun / Tarım Orkam Sen Şube E. Başkanı

37- Kemal Uğurlu / ESM Ankara 1 Nolu Şube E. Başkanı, Enerji-İş Merkez Yön. Krl E. Üyesi

38- Süleyman Çelebioğlu / Eğitim-İş Giresun Şube E. Başkanı

39- Talat Özdemir / Belediye-İş İzmir Şube E. Başkanı

40- Temel Aras / Tüm Haber-Sen Eskişehir Şube E. Başkanı

41- Kemal Akman / Tekgıda-İş E. Marmara –Trakya Şube Başkanı

42- Bahattin Durak / İlk Eğitim-İş Devrek Şube Başkanı

43- Harun Bülbül / Eğitim-İş Aydın Şube E. Başkanı

44- Yılmaz Kabar / Tarım Orkam Sen E. Şube Başkanı

45- Kaan Polatlar / Eğitim-Sen 8 Nolu Şube E. Başkanı

46- Ercan Çakmakçı / Tekgıda-İş Rize Şube Başkan Yardımcısı

47- Esat Budaklar / Petrol-İş İstanbul Şube E. Sekreteri

48- Abdullah Baş / Harb-İş Eskişehir Şube E. Mali Sekreteri

49- Fevzi Deliömeroğlu / TEKSTİL E. Örgütlenme Sekreteri

50- Sedat Sümbül / Eğitim-Sen Eskişehir Şube E. Sekreteri

51- Yücel Aydın / ESM Ankara 1 Nolu Şube E. Sekreteri

52- Sadık Akbuğa / Tüm Enersen E. Şube Sekreteri

53- Adnan Boğa / Yol-İş İzmir 3 Nolu Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi

54- Ali Kel / Belediye-İş İETT Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi

55- Ali Rıza Susam / E. Otomobil-İş İşyeri Temsilcisi, Emekli-Sen Beyoğlu Şube Yön. Kurulu Üyesi

56- Alper Yaldır / Eğitim-İş Altındağ Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi

57- Arife Şakacı / Tüm Sağlık-Sen E. Eşbaşkanı Ve Yönetim Kurulu E. Üyesi

58- Ayşe Dinç Ayhan / ESM Ankara Şubesi Yönetim Kurulu E. Üyesi

59- Bünyamin Gülle / Eğitim-İş GOP Şube Yön. Krl. E. Üyesi

60- Ercüment Çamlı / Eğitim-İş Ankara Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi

61- Süleyman Güven / DİSK Gıda-İş Şişli Şubesi E. Eğitim Sekreteri

62- Fuat Ispalarlı / Tüm Haber-Sen Merkez Yönetim Kurulu E. Üyesi

63- Halil Yapağılı / Eğitim-İş Aydın Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi

64- Hasan Toprak / Haber-Sen İstanbul Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi

65- İbrahim Kasapoğlu / Eğitim-İş Denizli Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi

66- İsrafil Tekin / Emekli-Sen Kurucusu

67- Kazım Koçer / Eğitim-Sen Konya Şube E. Sekreteri

68- Mehmet Akkaya / Belediye-İş Ankara 3 Nolu Şube Yön. Kurulu. E. Üyesi

69- Muammer Altuner / Maden-İş Adana Taşlıtarla E. Lokal Başkanı

70- Murat Yıkılmaz / Belediye-İş Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi

71- Mustafa Cerit / Gıda-İş E. İşyeri Temsilcisi, Petrol-İş E. Eğitim Sorumlusu

72- Mustafa Odabaşı / Petrol-İş Ankara Şube E. Yönetim Kurulu Üyesi

73- Müslim Arı / Eğitim-İş Ankara 2 Nolu Şube E. Denetleme Kurulu Üyesi

74- Oğuz Namık Günbay / Eğitim-İş Denizli Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi

75- Osman Fevzi Sirel / BASS Eski Boğaziçi Şube Yönetim Kurulu Üyesi

76- Refik Saydam / Eğitim-İş Kurucu Üyesi

77- Sabri Kasapoğlu / Eğitim-İş Denizli Şube E. Basın Yayın Sekreteri

78- Satılmış Hokka / Özgıda-İş Fatih Şubesi E. Yön. Kurulu Üyesi, Belediye-İş E. İşyeri Temsilcisi

79- Sefa Köken / Maden-İş E. Soma Şube Örgütlenme Sekreteri

80- Yusuf Yalçın / Haber-Sen Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi

81- Sevim Deligöz / Tüm Sağlık-Sen Yönetim Kurulu E. Üyesi

82- Cemal Bahadır / Belediye-İş Denetleme Kurulu Üyesi Ve Trabzon Şube E. Mali Sekreteri

83- Hüseyin Yüzügüzel / Eğitim-Sen İstanbul 3 Nolu Şube Örgütlenme Bürosu E. Üyesi Ve Üst Kurul Delegesi

84- Nuri Gökçek / Eğitim-İş İstanbul 3 Nolu Şube E. Yönetim Kurulu Üyesi

85- Ömer Öztürk / Eğitim İş Rize E. Şube Başkanı Ve Eğitim-Sen Rize Şube E. Sekreteri

86- Ömer Sakallı / Eğitim-İş E. Şube Eğitim Sekreteri

87- Meltem Gürsoy / Sosyal İş E. İşyeri Baştemsilcisi

88- Sebahattin Gönül / Petrol-İş Diyarbakır Şube E. İşyeri Baştemsilcisi

89- Ömer Mert / Selüloz İş Sendikası Kağıt Torba Fabrikası E. Baştemsilcisi

90- Nursel İnal / Tekgıda-İş Cibali İşyeri Baştemsilcisi

91- Mohan Özgüllü / Tüm Sağlık-Sen Örgütlenme Sekreteri, Ses Kurucu Üyesi

92- Süreyya Kocamaz / Eğitim-İş E. Fatih Bölge Temsilcisi

93- Mehmet Zeyrek / Eğitim-Sen İstanbul 5 Nolu Şubesi E. İşyeri Temsilcisi

94- Zülküfe Gültekin / Eğitim-İş E. İşyeri Temsilcisi

95- Mehmet Doğan / Eğitim-İş E. İşyeri Temsilcisi

96- Gazi Karaali / Yol-İş Hatay Şube İşyeri Temsilcisi

97- Haydar Keskin / Otomobil-İş İşyeri E. Baştemsilcisi

98- Hıdır Hokka / Genel-İş İşyeri E. Baştemsilcisi

99- Bora Özdemir / Tezkoop-İş E. Baştemsilcisi

100- Bülent Dalkılıç / Genel-İş E. İşyeri Temsilcisi

101- Erdal Bakoğlu / Tez-Koop İş İşyeri E. Baştemsilcisi

102- Erkan Bakkal / Türk-Metal E. İşyeri Temsilcisi

103- Aydın Şimşek / Liman-İş İşyeri E. Temsilcisi

104- İlyas Kaygusuz / Genel-İş E. Mamak Şube E. İşyeri Temsilcisi

105- İsmail Hoşça / Cevher-İş E. İşyeri Baştemsilcisi

106- İsmail Çiftumut / Tekgıda-İş Adana 1 No.Lu Şube E. İşyeri Temsilcisi

107- Mehmet Evcimen / Tekgıda-İş E. İşyeri Baştemsilcisi

108- Gürbüz Çuhadar / Otomobil-İş E. İşyeri Temsilcisi

109- Dinçer Güzeloğlu / Belediye-İş Ankara E. İşyeri Temsilcisi

110- Ali Çınar / Denizciler Sen. İşyeri E. Baştemsilcisi

111- Yılmaz Çuhadar / E. Otomobil-İş İşyeri Baştemsilcisi

112- Fevzi Yıldız / Yol-İş E. Delegesi

113- Mehmet Selçuk Ünal / Şeker-İş Ankara Şube E. İşyeri Temsilcisi

114- Selver Kaplan / Tekgıda İş Adana Sigara Fabrikası E. İşyeri Temsilcisi

115- Songul Şen Çağlar / Belediye-İş E. İşyeri Baştemsilcisi

116- Süleyman Çelik / Eğitim-İş E. Evren (Ankara) Temsilcisi

117- Süleyman Doğan / Tekgıda-İş E. 17. Bölge Yöneticisi Ve Yol-İş E. İşyeri Temsilcisi

118- Nezih Nizamettin Güner / Tezkoop-İş E. İşyeri Temsilcisi

119- Şadi Çağlayan / Ağaç-İş E. İşyeri Temsilcisi

120- Ekrem Arslan / Genel-İş E. İşyeri Temsilcisi

121- Sadık Kebapçı / SES E. İşyeri Temsilcisi

122- Kaya Çetecioğlu / Kapfer-Sen İşyeri Temsilcisi, Tüm Bel-Sen Ankara İşyeri E. Temsilcisi

123- Mehmet Kavut / Genel-İş Adana 2 No.lu Şube E. İşyeri Temsilcisi



