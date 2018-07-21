FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında terör örgütü yanlısı yorum ve paylaşım yapıldığı belirtilen hesaplar hakkında yürütülen çalışmalar kapsamında 126 bin sosyal medya hesabı tespit edildi. Bunlardan 68 bininin terör propagandası yapan, örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden kullanıcılar olduğu, bunların da 50 bininin FETÖ, 17 binin PKK, bininin ise IŞİDüyeleri tarafından kullanıldığı saptandı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü yanlısı olduğu belirtilen 126 bin sosyal medya hesabı mercek altına alındı.



Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunulduğu iddiasıyla mercek altına alınan 68 bin sosyal medya hesabından 50 bininin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ait olduğu ileri sürüldü.



AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, darbe girişimi sonrasında terör örgütü yanlısı yorum ve paylaşım yapıldığı belirtilen hesaplar hakkında yürütülen çalışmalar kapsamında 126 bin sosyal medya hesabı tespit edildi.



Bunlardan 68 bininin terör propagandası yapan, örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden kullanıcılar olduğu, bunların da 50 bininin FETÖ, 17 binin PKK, bininin ise IŞİD üyeleri tarafından kullanıldığı saptandı.



Analizler sonucu terör yanlısı paylaşımların yüzde 60'a yakınının FETÖ/PDY ile irtibatlı, iltisaklı veya örgüte müzahir hesaplar tarafından yapıldığı belirlendi.