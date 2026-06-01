"12'den sonra Antalya'da devlet biziz" demişti! Sonu iyi bitmedi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "12'den sonra Antalya'da devlet biziz" ifadesi yer alan sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldı. Sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yapan şüphelinin yakalanması için emniyet birimleri harekete geçti.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yürütülen titiz çalışmalar ve siber incelemeler kapsamında söz konusu suç içerikli paylaşımı yapan kişinin kimliği belirlendi. Yapılan incelemelerde, bu iddialı ve kanunsuz paylaşımı yapan şahsın 17 yaşındaki E.K. olduğu tespit edildi.

ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KISKIVRAK YAKALADI

Şüphelinin adresinin ve kimliğinin belirlenmesinin ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen noktaya baskın yapan ekipler, 17 yaşındaki şüpheli E.K.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.