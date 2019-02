13’üncü Ankara Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı. 15-24 Şubat tarihlerinde Ankaralılara hizmet verecek olan fuara 300’ü aşkın yayınevi katılıyor. Fuarda 10 gün süreyle şiir dinletileri, söyleşi, panel ve çocuk aktiviteleri ile birlikte binden fazla etkinlik yer alacak.

Ankara Kitap Fuarı, başkentli kitapseverler için kapılarını on üçüncü kez açtı.15-24 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara Ticaret Odası Kongre Salonu’nda düzenlenecek Ankara Kitap Fuarı’na bu yıl 300'ü aşkın yayınevi katılacak.Fuarda on gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle birlikte 1000'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek.Sahafların da hazır bulunacağı 13’üncü Ankara Kitap Fuarı, Milli Eğitim Bakanlığı, KOSGEB ve Eylül Fuarcılık işbirliğiyle gerçekleştirilecek.Kitap fuarının bu yılki onur yazarı İlber Ortaylı, konuk ülkesi ise İtalya olacak.Türkiye'nin en ünlü yazarlarının imza ve söyleşi programlarının düzenleneceği fuarın bu sene 550 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.Başkentli kitapseverler, 13’üncü Ankara Kitap Fuarı’nı her gün 10 ila 20 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.Ulusal Kanal’da yayınlanan ‘Büyük Saat’ adlı edebiyat programının sunucusu Ahmet Yıldız da kitap fuarını Ulusal Kanal’a değerlendirdi.Kitapların önemli bir değer olduğunu vurgulayan Yıldız, yurttaşları kitap fuarına davet etti.