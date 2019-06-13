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13 Haziran 2019 Perşembe genel af ve ceza indirimine ilişkin son dakika haberi... Vatandaşlar meclisten af bekliyor, ceza indirimi açıklaması

Bugün çalışmaya başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), askerlik düzenlemesini görüşecek. Vatandaşlar, askerlik düzenlemesi ile birlikte TBMM'den af ile ilgili de bir çalışma yapılmasını istiyor. Bir araya gelen Twitter kullanıcıları, sosyal medyadan 'MilletMeclisten AFBekliyor' ifadelerini Türkiye gündeminde üst sıralara yükselterek seslerini duyurmaya çalıştı. Peki ceza indirimi ve genel af ile ilgili bir gelişme var mı

13 Haziran 2019 Perşembe genel af ve ceza indirimine ilişkin son dakika haberi... Vatandaşlar meclisten af bekliyor, ceza indirimi açıklaması

"Millet Meclis'ten af bekliyor".

Bir araya gelen Twitter kullancııları, sosyal medya aracılığıyla seslerini duyuruyor.

Af beklentisi içerisinde olduklarını belirten vatandaşlar, Meclis'ten bu konu hakkında çalışma yapılmasını istiyor.

Twitter'da gündem olan af ile ilgili en son açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Erdoğan, Adalet Bakanlığı'nın konu üzerinde çalıştığını söylemişti.

Vatandaşlar, "Yargıdaki tahribat neticesinde özgürlüğünü kaybetmiş; sicili bozulmuş; ailesi parçalanmış insanların durumu Memleket Meselesi olup; muhalefet partilerinin Mecliste #Af konusuna destek vermeleri büyük önem arzetmektedir." açıklaması yaptı.

Etiketler; #genel af #ceza indirimi #twitter #meclis
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