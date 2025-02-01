13 ilde dev operasyon! “Hakkınızda icra davası var” diyerek dolandıran suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen “HÜCRE-7” operasyonlarında, vatandaşları “icra davası” bahanesiyle dolandıran suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda örgüt elebaşı C.A. ile birlikte 88 kişi yakalandı, 61’i tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
13 ilde dev operasyon! “Hakkınızda icra davası var” diyerek dolandıran suç örgütü çökertildi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından organize dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vuruldu. İstanbul, Aydın, Bursa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana’da eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Şüphelilerin, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini “uzlaştırmacı avukat” veya “icra memuru” olarak tanıttıkları ve “Hakkınızda icra davası var” diyerek para talep ettikleri belirlendi. Dolandırıcıların, “uzlaştırma ücreti” adı altında para alarak çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği tespit edildi.

88 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 61'İ TUTUKLANDI

Operasyonlarda suç örgütü elebaşı C.A. da dahil olmak üzere 88 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan soruşturma kapsamında 61 şüpheli tutuklandı,n27 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan da yargılanacağı bildirildi.

Operasyonlar sırasında suç örgütüne ait olduğu belirlenen ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddeler, yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonları koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve kahraman polislere teşekkür etti.

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