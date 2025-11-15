13 şehit için 13 kez müebbet: DEM Partili eski başkana rekor ceza

Iğdır'da 9 yıl önce 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıya ilişkin davada, eski il başkanına yönelik karar mahkemeden çıktı.

13 şehit için 13 kez müebbet: DEM Partili eski başkana rekor ceza
2015 yılında Iğdır'da gerçekleştirilen ve 13 polisin şehit düşmesiyle sonuçlanan bombalı saldırıya ilişkin dosya, olayın üzerinden 9 yıl geçtikten sonra bir ihbar üzerine yeniden açıldı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili bir soruşturma başlatılmıştı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçtiğimiz yıl başlattığı bu soruşturma kapsamında, DEM Partili Mehmet Selçuk gözaltına alınmıştı. Selçuk, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Davası Elazığ Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada devam eden Selçuk hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Olayla bağlantılı olarak tutuklu yargılanan eski DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk'a, Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

