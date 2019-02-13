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13 Şubat 2019 Çarşamba günü itibarıyla başlıyor! Afet riski olabilir

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, 13 Şubat 2019 Çarşamba günü itibariyle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli yağış beklendiğini aktardı. Şen, ayrıca, meteorolojik afet riski olan günlere de girileceğini sözlerine ekledi. İstanbul'da perşembe günü özellikle yüksek kesimlerinde akşam saatleri itibariyle yağışların zaman zaman karlı karışık yağmur ve kara çevirebileceğinin bilgisi verildi

13 Şubat 2019 Çarşamba günü itibarıyla başlıyor! Afet riski olabilir

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Orhan Şen, 13 Şubat 2019 Çarşamba günü itibarıyla afet riski olan günlere girileceğini belirtti.

Şen'e göre, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kuvvetli yağış alacak.

Riskli günlere girileceğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, meteorolojik afetlerin de olabileceğinin altını çizdi.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞ UYARISI

İstanbul'da perşembe günü özellikle yüksek kesimlerinde akşam saatleri itibariyle yağışların zaman zaman karlı karışık yağmur ve kara çevirebileceğinin bilgisi verildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hava durumu #orhan şen #meteoroloji
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