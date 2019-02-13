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13 Şubat 2019 Çarşamba - Tanzim satışların yapılacağı epttavm.com çöktü mü? epttavm.com neden girilemiyor nasıl girilir

İnternetten üzerinden satışların yapılacağının açıklanmasının ardından epttavm.com internet sitesine erişim sağlanamadı. Peki Tanzim satışların yapılacağı epttavm.com çöktü mü? epttavm.com neden girilemiyor nasıl girilir

13 Şubat 2019 Çarşamba - Tanzim satışların yapılacağı epttavm.com çöktü mü? epttavm.com neden girilemiyor nasıl girilir

Hükümet tarafından online olarak tanzim satışların yapılacağı açıklandı.

Açıklamanın ardından, epttavm.com internet sitesine giriş yapılamadı.

Bir anda çok sayıda kullanıcının giriş yapmaya çalıştığı tahmin ediliyor.

Tanzim satışlarla ilgili epttavm.com adresinden henüz bir açıklama yapılmazken, konuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #epttavm #epttavm.com tanzim satışlar
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Son dakika haberleri... Bakan Turhan açıkladı! Tanzim satışlarda internetten satış dönemi (epttavm.com'da e-tanzim ürünleri satışı)
Son dakika haberleri... Bakan Turhan açıkladı! Tanzim satışlarda internetten satış dönemi (epttavm.com'da e-tanzim ürünleri satışı)
Geçtiğimiz günlerde belirli noktalarda başlayan tanzim satış hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamasına göre, tanzim satışların internetten başlatılacağını duyurdu. Online olarak satışların www.epttavm.com adresi üzerinden yapılacağı belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada e-tanzim uygulamasının başlatıldığı belirterek ürünlerin linkleri de paylaşıldı
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