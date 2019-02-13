İnternetten üzerinden satışların yapılacağının açıklanmasının ardından epttavm.com internet sitesine erişim sağlanamadı. Peki Tanzim satışların yapılacağı epttavm.com çöktü mü? epttavm.com neden girilemiyor nasıl girilir

Hükümet tarafından online olarak tanzim satışların yapılacağı açıklandı.



Açıklamanın ardından, epttavm.com internet sitesine giriş yapılamadı.



Bir anda çok sayıda kullanıcının giriş yapmaya çalıştığı tahmin ediliyor.



Tanzim satışlarla ilgili epttavm.com adresinden henüz bir açıklama yapılmazken, konuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



ulusal.com.tr