13 şüpheli adliyeye sevk edilmişti: Hangi isimler tutuklandı, kimler serbest bırakıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin hakimlik kararları netleşti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
13 şüpheli adliyeye sevk edilmişti: Hangi isimler tutuklandı, kimler serbest bırakıldı?
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Soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen isimler arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun, Destek Faktoring yetkilisi Mesut Altan ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Kantarcı ve Ali Çil'in yanı sıra Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı, İsmet Öğüt, Tolga Tuğtekin ve Adem Karatepe yer alıyordu.

MAHKEME KARARLARI AÇIKLANDI

Tutuklanan Şüpheliler: Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı.

Adli Kontrol Verilenler: Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Destek Faktoring yetkilisi Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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