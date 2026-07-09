13 yaşındaki çocuğa 'bu şekilde havuza giremezsin' dediği iddia edilmişti! Haşema tartışmasında site yöneticisi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşanan haşema tartışması yargıya taşındı. Sitede ikamet eden 13 yaşındaki H.K., havuza girmek istediği sırada sitenin 64 yaşındaki Rusya uyruklu yöneticisi Ludmina İnan'ın engeliyle karşılaştı.

RUS YÖNETİCİDEN SKANDAL HAVUZ YASAĞI

Çocuğun haşema giydiği gerekçesiyle havuza alınmak istenmemesi üzerine olay jandarma ekiplerine bildirildi. Yapılan şikayet doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, site yöneticisi Ludmina İnan'ı gözaltına aldı. İnan, jandarmadaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"DİNİ HASSASİYETLERİMİZE YAPILAN BİR SALDIRIDIR"

Yaşanan olay esnasında işte bulunan ve durumu kızının kuzeninin açtığı telefonla öğrenen baba Fatih K., gazetecilere açıklamalarda bulundu. Site yöneticisinin, velisi olmadan doğrudan küçük yaştaki bir çocukla muhatap olmasını eleştiren Fatih K., yaşananları şu sözlerle aktardı: "Kadın doğrudan kızımla konuşuyor, yanında bir velisi olup olmadığını sormuyor. Kızıma 'Bu şekilde havuza giremezsin' diyor. Kızım nedenini sorduğunda ise 'Bu kıyafetin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz, yönetim olarak kural belirledik' yanıtını veriyor. Kızım da kıyafetinin kumaşının diğer mayolardan farksız olduğunu, sadece stilinin değişik olduğunu söylüyor. Yönetici ise 'Bugünlük gir ama bundan sonra gelme' diyerek kızımı itham ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bir Müslüman'ın havuza girerken kullandığı haşemayı, Rus uyruklu bir site yöneticisi engellemeye çalışıyor. Biz de jandarmaya giderek şikayetçi olduk. Burada mesele sadece küçük bir kızın gururunun kırılması değil, hem dini hassasiyetlerimize yapılan bir saldırıdır hem de küçük bir kız çocuğuyla bu şekilde konuşulmasıdır."