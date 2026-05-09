13 yaşındaki çocuğa istismar: Sosyal medya ağı deşifre oldu... 10'u çocuk 33 kişi tutuklandı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra ilçesinde yaşayan 2013 doğumlu kız çocuğuna yönelik “cinsel istismar” iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılığın açıklamasında, 18 Nisan 2026 tarihinde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar sonrası geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma dosyasının 28 Nisan’da adliyeye intikal etmesiyle birlikte olayın hassasiyeti nedeniyle tüm adli birimlerin koordinasyon içinde çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, dijital deliller doğrultusunda mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişiler tarafından istismara uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı kaydedildi.

10'U ÇOCUK 33 KİŞİ TUTUKLANDI

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Amasra ilçesinde ikamet eden 2013 doğumlu bir çocuğumuzun cinsel istismara maruz kaldığı iddiaları üzerine, 18.04.2026 tarihinde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar neticesinde Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma dosyasının 28 Nisan 2026 tarihinde adliyemize intikal etmesiyle birlikte, olayın hassasiyeti ve kapsamı gözetilerek adli birimlerimizce en üst düzeyde koordinasyon sağlanmış ve gerekli tüm önlemler ivedilikle alınmıştır.

Yürütülen titiz çalışmalar ve elde edilen dijital deliller ışığında; mağdur çocuğumuzun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu şahıslar tarafından istismara uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, eyleme iştirak ettiği tespit edilen 10 Suça Sürüklenen Çocuk ve 26 şüpheli hakkında 08.05.2026 tarihinde iddianame düzenlenmiştir.”

YARGILAMA BAŞLADI

Hazırlanan iddianamenin Bartın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği belirtilen açıklamada, yargılama sürecinin başladığı bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, “Yargılaması devam eden dosya kapsamında halihazırda 9 Suça Sürüklenen Çocuk ve 24 şüpheli toplamda 33 şahıs tutuklu bulunmakta, 3 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmaktadır” denildi.

Açıklamada ayrıca mağdur çocuğun kimliğini ortaya çıkarabilecek paylaşımlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.