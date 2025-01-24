13 yıllık evlilik bitti: Athena Gökhan sessiz sedasız boşandı!

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı 13 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi.

Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile nikah masasına oturmuştu. Gökhan Özoğuz özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyordu.

BOŞANDILAR

Habertürk'ün haberine göre; Sessiz sedasız ayrılan ünlü çiftin Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu bulunuyor.