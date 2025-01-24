13 yıllık evlilik bitti: Athena Gökhan sessiz sedasız boşandı!
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un 13 yıllık evliliği sessiz sedasız bitti. 2012 yılında hayatlarını birleştiren, 3 çocukları dünyaya gelen ünlü müzisyen ile Melis Ülken, yollarını ayırma kararı aldı.
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Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı 13 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi.
Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile nikah masasına oturmuştu. Gökhan Özoğuz özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyordu.
BOŞANDILAR
Habertürk'ün haberine göre; Sessiz sedasız ayrılan ünlü çiftin Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu bulunuyor.