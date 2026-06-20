13 yıllık firar Bursa'da bitti: Kırmızı bültenle aranan zehir taciri yakalandı!

Uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2013 yılından bu yana İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 46 yaşındaki S.B., Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saklandığı adresin önünde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
13 yıllık firar Bursa'da bitti: Kırmızı bültenle aranan zehir taciri yakalandı!
Yayınlanma:

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü birimleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri geniş çaplı çalışmalar kapsamında uluslararası boyutta aranan S.B.'nin (46) izini buldu. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan ve hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması amacıyla emniyet bünyesinde özel bir takip ekibi oluşturuldu. Resmi kayıtlara göre şahıs, 28 Mart 2013 tarihinden bu yana İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

BİR AYLIK SAHA VE KAMERA İNCELEMESİ

Soruşturmayı derinleştiren özel ekip, 13 yıllık firarın geçmişini ve şahsın mevcut hareketlerini haritalandırmak için kapsamlı bir iz sürme süreci başlattı. Yaklaşık bir ay boyunca aralıksız devam eden fiziki saha araştırmaları ve binlerce saatlik güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda, şüphelinin Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'ne yerleştiği saptandı. Ekipler, S.B.'nin bu mahallede resmi ikamet kaydı bulunmayan bir adreste gizlendiğini kesin olarak belirledi.

Adresin ve şahsın rutinlerinin netleşmesinin ardından emniyet güçleri belirlenen noktaya yönelik operasyon düzenledi. Hükümlü, konakladığı ikametin önünde bulunduğu sırada polis ekiplerinin ani müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinden alınarak emniyet müdürlüğüne götürülen S.B., buradaki resmi işlemlerinin ve kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından cezaevi sürecinin başlatılması için adli makamlara sevk edildi.

Silivri Belediye Başkanvekilliğine CHP'li Yalçın Ekici seçildiSilivri Belediye Başkanvekilliğine CHP'li Yalçın Ekici seçildiSiyaset
Down Basketbol Milli Takımı dünya ikincisi oldu!Down Basketbol Milli Takımı dünya ikincisi oldu!Spor
bursa operasyon uyuşturucu
Günün Manşetleri
SGK borç yapılandırmasında yeni dönem
Kırmızı bültenle aranan zehir taciri yakalandı!
Mersin Limanı ve Gürbulak’ta operasyon
Muğla'da 142 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu
İstanbul'da metro raydan çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong ile görüştü
Vatan Partisi'nden Soma Termik Santrali için kritik çağrı!
Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi
KOBİ’lerin Yeşil Dönüşümüne Güçlü Finansman Desteği
Bu mesajları aldıysanız dikkat
Çok Okunanlar
1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
2026 Dünya Kupası'na veda ettik! 2026 Dünya Kupası'na veda ettik!
Gazete manşetleri 20 Haziran Cumartesi Gazete manşetleri 20 Haziran Cumartesi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?