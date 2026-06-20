13 yıllık firar Bursa'da bitti: Kırmızı bültenle aranan zehir taciri yakalandı!

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü birimleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri geniş çaplı çalışmalar kapsamında uluslararası boyutta aranan S.B.'nin (46) izini buldu. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan ve hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması amacıyla emniyet bünyesinde özel bir takip ekibi oluşturuldu. Resmi kayıtlara göre şahıs, 28 Mart 2013 tarihinden bu yana İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

BİR AYLIK SAHA VE KAMERA İNCELEMESİ

Soruşturmayı derinleştiren özel ekip, 13 yıllık firarın geçmişini ve şahsın mevcut hareketlerini haritalandırmak için kapsamlı bir iz sürme süreci başlattı. Yaklaşık bir ay boyunca aralıksız devam eden fiziki saha araştırmaları ve binlerce saatlik güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda, şüphelinin Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'ne yerleştiği saptandı. Ekipler, S.B.'nin bu mahallede resmi ikamet kaydı bulunmayan bir adreste gizlendiğini kesin olarak belirledi.

Adresin ve şahsın rutinlerinin netleşmesinin ardından emniyet güçleri belirlenen noktaya yönelik operasyon düzenledi. Hükümlü, konakladığı ikametin önünde bulunduğu sırada polis ekiplerinin ani müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinden alınarak emniyet müdürlüğüne götürülen S.B., buradaki resmi işlemlerinin ve kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından cezaevi sürecinin başlatılması için adli makamlara sevk edildi.