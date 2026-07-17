139 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklardan bazıları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, diğer sanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra son sözleri alınamayan sanıkların dinleneceğini bildirdi. Söz verilen bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Murat Pekgüler'in hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Pekgüler, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ise 368 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir diğer tutuksuz sanık Okan Kurt da "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak, hükümle birlikte tutuklandı.

HULUSİ AKAR'IN EMİR SUBAYINA CASUSLUK CEZASI

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emir subayı olan tutuklu sanık eski yarbay Levent Türkkan'ın "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Tutuklu sanık Cengiz Aydın'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 368 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme ayrıca aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi orgeneral Akın Öztürk, albay Cemil Turhan, tuğgeneral Hakan Evrim, tümgeneral Kubilay Selçuk, tümgeneral Mehmet Dişli ve eski Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün yer aldığı 17 tutuklu sanığı, "kasten öldürme" suçundan 2'şer kez müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16'şar yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıkların da farklı suçlardan 12 yıl 6 aydan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbete kadar hapisle cezalandırılmalarına karar verilirken; haklarında çıkartılan yakalama kararları devam eden sanıklar Ahmet Albayrak, Cihangir Şenlik, Özcan Kurt ve Murat Mala yönünden ise dava dosyasının tefrik edilmesi kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Genelkurmay Başkanlığı karargahında yaşanan olaylara ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanıklı "çatı davası"nda temyiz incelemesini 17 Temmuz 2024'te tamamlamıştı.

Yüksek mahkeme, sözde yurtta sulh konseyinin üyesi olarak gösterilen ve darbe girişiminin "yöneticileri" ile "asli failleri" kabul edilen sanıklar eski orgeneral Akın Öztürk ile eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, tuğgeneraller Hakan Evrim, Erhan Caha, Mehmet Partigöç, Ali Osman Gürcan, tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer, albaylar Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Fırat Alakuş, Ahmet Özçetin, Murat Koçyiğit, Orhan Yıkılkan, Osman Kılıç ve Muhsin Kutsi Barış'a "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten öldürme" suçlarından verilen 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamıştı. Bu sanıklara 26 defa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 416'şar yıl hapis cezalarının da onanması kararlaştırılmıştı. Bu sanıklarla aynı cezalara çarptırılan ancak yerel mahkeme hükmünün açıklanmasından sonra hayatını kaybeden eski albay Mustafa Barış Avıalan hakkındaki hükmün ise düşmesine karar verilmişti.

Yerel mahkemece, bu sanıklar hakkında 3 maktul yönünden "kasten öldürme" suçlamasıyla verilen hapis cezaları, "olası kastla öldürme" yönünden yargılama yapılması gerektiği belirtilerek bozulmuştu. Sanıklar eski subay Ertan Özmen, 15 Temmuz 2016'da Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanlığı görevini yürüten eski korgeneral Mustafa Özsoy, sanık eski Genelkurmay Harekat Başkanı korgeneral Satı Bahadır Köse, eski binbaşı Abdulkadir İlhan, eski subay Metin Demir, eski yüzbaşı Fatih Üner ve eski binbaşı Yusuf Yedidağ hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri de eksik inceleme gerekçesiyle bozulmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, olay tarihinde örgütün sözde "Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı" Birol Kurubaş'a "Anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, eksik inceleme ve yetersiz gerekçe nedeniyle bozmuştu. Sanık Cengiz Aydın hakkında "anayasayı ihlale yardım etme" suçundan kurulan mahkumiyet hükmü de bozulmuştu. Olay gecesi albay rütbesiyle kışlanın güvenliğinden sorumlu Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanı olan sanığın, Anayasayı ihlal suçuna, asli müşterek fail sıfatıyla katıldığı, bu kapsamda işlenen araç suçlardan da asli fail olarak sorumlu olduğu gözetilmeksizin, yardım eden sıfatı ile cezalandırılması bozma nedeni yapılmıştı.

"Anayasayı ihlale yardım etme" suçundan ceza verilen sanıklar eski binbaşı Fatih Koç ve Hasan Hüseyin Sarıtarla hakkındaki hükümler de Anayasayı ihlal suçuna asli müşterek fail sıfatıyla katıldıkları gözetilmeksizin, yardım eden sıfatı ile cezalandırılmaları suretiyle eksik ceza tayini nedeniyle bozulmuştu. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beraat kararı verilen sanıklar Kübra Yavuz ve Mehmet Uslu hakkında da eksik inceleme gerekçesiyle bozma kararı verilmişti.

Daire; sanıklar eski Genelkurmay Başkanlığı Genel Plan ve Prensipler Başkanı korgeneral Salih Ulusoy, eski Genelkurmay Başkanlığı Personel İşleri Daire Başkanı tuğgeneral Uğur Şahin, eski TSK İstihbarat Okul Komutan Vekili albay Vural Akyıldırım, eski kurmay yarbay Özcan Kurt ve eski yarbay Özgür Solakoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen hükmü bozmuş, sanıklara, "Anayasayı ihlal" veya "Anayasayı ihlale yardım" suçlarından ceza verilip verilmeyeceğinin araştırılmasına karar vermişti.

Yerel mahkemece haklarında tüm suçlardan beraat kararı verilen sanıklar eski binbaşı Ahmet Albayrak, eski üsteğmen Cihangir Şenlik, eski binbaşı Yusuf Akdemir, eski yüzbaşı Sedat Taşkın, eski astsubay Ersin Eker, Murat Mala, Murat Pekgüler ve Okan Kurt hakkındaki hükümler de eksik inceleme gerekçesiyle bozulmuş, bu sanıklar hakkında da "Anayasayı ihlale yardım" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarıyla ilgili araştırma yapılması gerektiği belirtilmişti. Sanık Hüseyin Hakan Öcal hakkındaki "Anayasayı ihlal" suçundan verilen hüküm ile eski binbaşı Nahsen Fıstıkcı hakkında, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kurulan mahkumiyet hükmü de eksik inceleme nedeniyle bozulmuştu.

ODALARA DİNLEME CİHAZLARI KONULMUŞ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri olan eski yarbay Levent Türkkan, Türkkan'ın örgüt abisi olduğu belirtilen ve olay tarihinde Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan sanık Muhammet Uslu ve Genelkurmay Başkanı ile İkinci Başkanının odasına dinleme cihazı koyduğu belirtilen sivil sanık Fatih Okutur'a "siyasal ve askeri casusluk" suçundan verilen beraat kararlarını da bozmuştu.

Dairenin gerekçesinde, sanıkların dosyaya yansıyan somut eylemlerinin siyasal ve askeri casusluk suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesinin bozmayı gerektirdiği belirtilmişti. Yargıtay bu temelde 139 sanığın yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.