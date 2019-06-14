Sosyal medya ağı Twitter üzerinden çok sayıda mesaj paylaşıldı. 'MeclisKapanmadan AFMüjdesi' ifadeleri, Twitter'da Türkiye gündemine sokularak üst sıralara taşındı. Çalışmada gönderilen mesajlarda af ve ceza indirimi konusundaki beklentiler dile getirildi

Yeni askerlik sistemi kanun teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) için bir talep daha var.



Sosyal medyada bir araya gelerek etiket çalışması yapan çok sayıda vatandaş, "MeclisKapanmadan AFMüjdesi" ifadelerini Türkiye gündemine sokarak üst sıralara yükseltti.



Vatandaşlar, af ve ceza indirimi konusundaki beklentilerini dile getirdi.



Yapılan çalışma kapsamında tahliyeler ve düzenleme isteği ile ilgili mesajlar paylaşıldı.



Siyasilerin hesaplarının da etiketlendiği mesajlarda, bir beklentinin olduğu ve bu beklentiye yönelik bir düzenlemenin TBMM kapanmadan gerçekleşmesinin istendiğine yönelik paylaşımlar yapıldı.



Milyonlarca kişinin af ve ceza indirimiyle ilgili yapılacak bir çalışma konusunda internette sürekli araştırma yaptığı ifade edildi.



ulusal.com.tr