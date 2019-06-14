AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni askerlik sistemi kanun teklifine ilişkin "Askerlik Kanunu, 1927 tarihli, 92 yıllık bir kanun. Neredeyse bir asır sonra köklü, sivil bir değişiklik yapılıyor. Çalışmalar uzun süredir devam ediyor. Genel Kurul görüşmeleri başladı ancak yasayı mahiyetinden dolayı siyasal bir mutabakatla çıkartmak son derece önemli. Temennimiz gelecek hafta yasanın hızlı bir şekilde görüşülmesini sağlamaktır." dedi. İyi Parti tarafından yapılan açıklamada, yeni askerlik yasası çerçevesinde bir teklifin TBMM'ye verildiği belirtildi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yeni askerlik sistemine dair açıklamalarda bulundu.



Turan, şunları belirtti:



"Askerlik Kanunu, 1927 tarihli, 92 yıllık bir kanun. Neredeyse bir asır sonra köklü, sivil bir değişiklik yapılıyor. Çalışmalar uzun süredir devam ediyor. Genel Kurul görüşmeleri başladı ancak yasayı mahiyetinden dolayı siyasal bir mutabakatla çıkartmak son derece önemli. Bugün de Milli Savunma Bakanımız siyasi partileri ziyaret ederek, yasaya ilişkin detaylı bilgiler verdi. Temennimiz gelecek hafta yasanın hızlı bir şekilde görüşülmesini sağlamaktır. Türkiye'nin ortak değeri askerlik gibi bir konuda daha hassas davranmak zorundayız. Burada tam mutabakatın sağlanması tabiki diğer konulardan çok daha önemli. Her türlü katkıya açık olmakla beraber, Kanun teklifimizin içtüzük gereği görüşmelerine salı günü devam edeceğiz."



İYİ PARTİ TEKLİF VERDİ



İyi Parti tarafından yapılan açıklamada, yeni askerlik yasası çerçevesinde bir teklifin TBMM'ye verildiği belirtildi.



Açıklamada, "Yeni askerlik yasasına göre, askerlik hizmetini yapacak öğretmenlerimiz Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak, belirlenen öğretim kurumlarında görev yapacak. İYİ Parti olarak aynı hakkın YÖK'e bağlı üniversite öğretim elemanlarına da verilmesi için TBMM'ye teklif verdik." denildi.



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