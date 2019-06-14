AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, yeni askerlik sistemine ilişkin "Siyasal bir mutabakatla çıkarılmasını istediğimiz Devrim niteliğinde olan Askeralma Kanunu yasalaştığında 106.000 civarı askerimiz terhis olacak." bilgisini paylaştı. Şanverdi, "Temennimiz iki maddesi onaylanan askerlik kanunun gelecek hafta tüm maddelerinin onaylanmasıdır" dedi

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, yeni askerlik sistemine dair açıklamalarda bulundu.



Şanverdi, şunları aktardı:



"Siyasal bir mutabakatla çıkarılmasını istediğimiz Devrim niteliğinde olan Askeralma Kanunu yasalaştığında 106.000 civarı askerimiz terhis olacak.



Askerlerimizin terhis olma heyecanını bizler de en az onlar kadar yaşıyoruz.



Temennimiz bugün iki maddesi onaylanan askerlik kanunun gelecek hafta tüm maddelerinin onaylanmasıdır."



ulusal.com.tr



