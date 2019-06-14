banner1005
İstanbul'un birçok noktasında uygulama yapılıyor
İstanbul'un birçok noktasında uygulama yapılıyor
ABD'den İran'a suçlama geldi
ABD'den İran'a suçlama geldi
MSB: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
MSB: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

14 Haziran 2019 Cuma son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Yüz altı bin civarı asker terhis olacak

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, yeni askerlik sistemine ilişkin "Siyasal bir mutabakatla çıkarılmasını istediğimiz Devrim niteliğinde olan Askeralma Kanunu yasalaştığında 106.000 civarı askerimiz terhis olacak." bilgisini paylaştı. Şanverdi, "Temennimiz iki maddesi onaylanan askerlik kanunun gelecek hafta tüm maddelerinin onaylanmasıdır" dedi

14 Haziran 2019 Cuma son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Yüz altı bin civarı asker terhis olacak

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, yeni askerlik sistemine dair açıklamalarda bulundu.

Şanverdi, şunları aktardı:

"Siyasal bir mutabakatla çıkarılmasını istediğimiz Devrim niteliğinde olan Askeralma Kanunu yasalaştığında 106.000 civarı askerimiz terhis olacak. 

Askerlerimizin terhis olma heyecanını bizler de en az onlar kadar yaşıyoruz.

Temennimiz bugün iki maddesi onaylanan askerlik kanunun gelecek hafta tüm maddelerinin onaylanmasıdır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #yeni askerlik sistemi haberleri #tek tip askerlik sistemi haberleri #bedelli askerlik sistemi haberleri #askerlik 6 aya düştü mü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.