14 ilde dev siber operasyon! 306 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda geniş çaplı bir soruşturma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından harekete geçilerek Bursa, Kayseri, Adana, Sakarya, İstanbul, Malatya, Düzce, Batman, Kocaeli, Çorum, Mersin, Şanlıurfa, Siirt ve Kırıkkale merkezli eş zamanlı baskınlar yapıldı. Beş gün süren yoğun operasyonlarda çok sayıda adrese girildi.

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takipler, siber suç şebekelerinin çok yönlü ve organize faaliyetlerini ortaya döktü. Yakalanan şüphelilerin çevrim içi ortamlarda müstehcen çocuk görüntüleri bulundurduğu, POS tefeciliği yaptığı ve vatandaşların mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı tespit edildi.

Öte yandan yasa dışı bahis ve kumar oynatan şahısların, bu yasa dışı bahis sitelerinde para transferlerine aracılık ettikleri ve söz konusu platformların reklamını yaptıkları belirlendi.

KİRLİ TUZAKLARINI BU YÖNTEMLERLE KURDULAR

Şebeke üyelerinin dolandırıcılık faaliyetleri için sahte internet sayfaları ve sosyal medya platformlarını aktif olarak kullandığı anlaşıldı. Dolandırıcılar, özel olarak hazırladıkları oltalama (phishing) siteleri üzerinden ağlarına düşürdükleri vatandaşları "yatırım dolandırıcılığı", "internet modem ücreti" ve "ürün bedeli" temalarını kullanarak mağdur etti.

Baskınlarda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen 18 kişi ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 16 kişinin dışındaki diğer şüphelilerin emniyet ve adliyedeki hukuki işlemleri ise halen devam ediyor.