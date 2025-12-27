14 ilde göçmen kaçakçılarına darbe: 156 şüpheli yakalandı, 112’si tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

Edirne, Muğla, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Hatay ve Gaziantep olmak üzere toplam 14 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

112 TUTUKLAMA

İl Jandarma Komutanlıklarınca karadan yürütülen çalışmalara Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA) da havadan destek verdi. Havadan ve karadan yapılan takip sonucunda 156 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 112’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 44 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda ayrıca suçta kullanıldığı belirlenen 120 adet araç ile 13 adet bota el konuldu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda göç yönetiminin güvenlik boyutuna dikkat çekti. Sınır güvenliğinde üstün teknolojinin kullanıldığını belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte; yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir."