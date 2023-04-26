Ehliyet ve eski kimlik ile oy kullanılır mı?

Seçimleri yaklaşırken vatandaşların merak ettiği "eski kimlikle de oy kullanılabilir mi" sorusu gündemde. Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

OY KULLANABİLMEK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

135 Sayılı Genelge’ye göre seçmenler pasaport, geçici nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, evlilik cüzdanı, sürücü belgesi gibi Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğrafının yer aldığı diğer resmi belgeler ile oy kullanabilecek.

Seçim Kurulu’nun oy kullanmak için en önemli şartı, seçmenin kimlik numarasını ve fotoğrafını içeren resmi bir belgeyi ibraz etmek. Bu kapsamda eski ve yeni kimlik kartlarının yanı sıra avukat, noter ve askeri personel gibi resmi meslek kimlikler de geçerli olacak.

EHLİYET VE ESKİ NÜFUS CÜZDANI İLE OY KULLANILIR MI?

Seçim Kurulu, 2023 seçimleri için yeni kimlik zorunluluğuna ilişkin hem eski hem de yeni kimlik kartlarının oy kullanmada kabul edileceğini açıkladı.

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?

Seçimlerde seçmen kağıdının bulundurulması zorunlu değildir. Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanmaK mümkün olacak. 14 Mayıs seçimlerinde yanınızda T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli bir belge olması yeterlidir.