Metro İstanbul Twitter hesabından yolcular için önemli bir duyuru yapıldı.
Uyarıda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının yapılacak bakım çalışmaları dolayısıyla 14 Ocak 2018 Pazar günü hizmet veremeyeceği belirtildi.
Hattın kapalı olmadığı süre boyunca yolcuların mağdur olmaması için İETT otobüslerinin hizmet vereceğinin bilgisi verildi.
Uyarıda, ayrıca, "Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz. #ibb #metroistanbul" denildi.
F1 TAKSİM-KABATAŞ FÜNİKÜLER HATTI İLE İLGİLİ BİLGİLER
Hizmete Açılış Tarihleri: 29.06.2006
Hat Uzunluğu: 594 m
İstasyon Sayısı: 2
Vagon Sayısı: 4
Sefer Süresi: 2,5 Dk
İşletme Saatleri: 06:15 / 00:00
Günlük Yolcu Sayısı: 35.000 Yolcu/Gün
Günlük Sefer Sayısı: 195 Sefer Tek Yön
Sefer Sıklığı: Pik saatte 3 dk
ulusal.com.tr
F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının yapılacak bakım çalışmaları dolayısıyla 14 Ocak 2018 Pazar günü hizmet veremeyeceği duyuruldu
Metro İstanbul Twitter hesabından yolcular için önemli bir duyuru yapıldı.
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