AKP kamuya ait 14 şeker fabrikasını satmaya hazırlanıyor. Satış işlemleri için bu hafta içinde ihaleler açılacak. Girişime, tepkiler gecikmedi.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç, ekonomide sıkışan AKP'nin yanlış adımlar attığını söyledi.
Pancar üreten çiftçi ve köylü için şeker fabrikalarının iyi bir gelir kapısı olduğunu belirten Koç, ancak özelleştirmeyle birlikte üretimin sekteye uğrayacağını ifade etti.
Koç, ekonomik sorunların çözümünün özelleştirme değil, kamulaştırmadan geçtiğini vurguladı.
Haber: Gürkan Demir
Kamera: Barış Yurteri
ulusal.com.tr
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