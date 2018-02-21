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14 şeker fabrikası özelleştiriliyor! Sosyal medyadan tepki yağdı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 14 şeker fabrikasının satış yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale açtı. Resmi Gazete'de yayımlanan satış ihalesinin Nisan ayında yapılacağı belirtildi.

14 şeker fabrikası özelleştiriliyor! Sosyal medyadan tepki yağdı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 14 şeker fabrikasının satış yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale açtı. Resmi Gazete'de yayımlanan satış ihalesinin Nisan ayında yapılacağı belirtildi.

Özelleştirme kararına tepki yağdı.

İşte sosyal medyadan yapılan paylaşımlar;

Şair Sunay Akın, "Nuri Şeker ve nicelerinin anısına saygıyla... #SekerFabrikalarıSatılmasın" dedi.

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkemiz yılllardır özelleştirmeler nedeniyle çok şey kaybetti.Özelleştirilen ve kapatılan kurumların yerleri doldurulamadı.Bugün de şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle hem pancar ekicisi çiftçimiz hemde buralarda çalışan emekçiler mağdur olacak.#ŞekerFabrikalarıSatılmasın. Halkımızda nişasta bazlı şekere mahkum olacak." dedi.

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan ise, ""Her fabrika bir kaledir" diyen Atatürk önderliğinde yarattığımız kaleleri küresel şirketlere peşkeş çekenler milli de olamaz yerli de! Kimse kimseyi kandırmasın "Ekonomik bağımsızlık olmadan tam bağımsızlık olmaz!" #ŞekerFabrikalarıSatılmasın" dedi.

Türk-İş ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nişasta bazlı şekere hayır! #ŞekerFabrikalarıSatılmasın" yazdı.

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, "...ve maalesef tehlike kapıyı çaldı....
Milli Gazete'nin günler öncesinden dikkat çekmeye çalıştığı satış için süreç başlatıldı... AMA HALA BİR ÜMİT VAR!..
#ŞekerFabrikalarıSatılmasın" dedi.

Şeker-İş Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Cengiz Ünder, "#ŞekerFabrikalarıSatılmasın milli ve yerli pancar tarımı şeker sanayi satılamaz" dedi.


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