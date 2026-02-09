14 yaşında öldürülen Mattia Ahmet vefatının 1. yılında anıldı: "Acımız hiç dinmiyor"

"HİÇBİR ŞEY KOLAY DEĞİL, DURMAYACAĞIM"

Törenin ardından kameraların karşısına geçen anne Yasemin Minguzzi, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Bugün bir yıl oldu. Dünkü gibi tabii ki de acımız hiç dinmiyor. Dün Sultanahmet’teydik, bugün de burada bir tören oldu. Biraz sonra da bahçesine gidip orada bir duamızı yapacağız. Çok üzücü, çok yıkıcı. Hiçbir şey kolay değil. Hep çocuklar için mücadele ettik, yani hep söylüyorum, durmayacağım diye. Durmayacağım. Teşekkür ederim, sağ olun"