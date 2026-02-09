14 yaşında öldürülen Mattia Ahmet vefatının 1. yılında anıldı: "Acımız hiç dinmiyor"
Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, ölümünün birinci yılında dualarla anıldı. Taksim’deki törende güçlükle ayakta duran anne Yasemin Minguzzi’nin feryadı yürekleri dağladı.
Kadıköy Salı Pazarı’nda bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için vefatının birinci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Tören, Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan Saint Antuan Kilisesi’nde gerçekleştirildi.
Duygu dolu anların yaşandığı anmaya Ahmet’in babası Andrea Minguzzi, anne Yasemin Minguzzi, gencin arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Ahmet’in arkadaşları tarafından kaleme alınan mektuplar okunurken, katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.
Anne Yasemin Minguzzi’nin tören boyunca ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Törenin sona ermesinin ardından arkadaşları, acılı anneye çiçek takdim etti.
"HİÇBİR ŞEY KOLAY DEĞİL, DURMAYACAĞIM"
Törenin ardından kameraların karşısına geçen anne Yasemin Minguzzi, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Bugün bir yıl oldu. Dünkü gibi tabii ki de acımız hiç dinmiyor. Dün Sultanahmet’teydik, bugün de burada bir tören oldu. Biraz sonra da bahçesine gidip orada bir duamızı yapacağız. Çok üzücü, çok yıkıcı. Hiçbir şey kolay değil. Hep çocuklar için mücadele ettik, yani hep söylüyorum, durmayacağım diye. Durmayacağım. Teşekkür ederim, sağ olun"