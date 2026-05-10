14 yıl sonra bir ilk! Belçika Kraliçesi Mathilde dev heyetle İstanbul’da

Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyeti taşıyan THY’ye ait tarifeli uçak, saat 11.30’da İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Kraliçeyi, İstanbul Havalimanı Devlet Konukevi’nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş törenle karşıladı. Bir süre konukevinde dinlenen Kraliçe, daha sonra temaslarına başlamak üzere havalimanından ayrıldı.



14 YIL SONRA DEV EKONOMİK ÇIKARTMA

10-14 Mayıs tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’yı kapsayacak olan ziyaret, sadece diplomatik değil, aynı zamanda stratejik bir "Ekonomik Misyon" özelliği taşıyor. Çok sayıda Belçikalı şirket temsilcisinin yer aldığı heyet, Türk firmalarıyla şu kilit alanlarda iş birliği fırsatlarını görüşecek:

Enerji ve Savunma Sanayi

Havacılık ve Lojistik

Sağlık ve Teknoloji

Dijitalleşme



BELÇİKA KABİNESİ TÜRKİYE’DE

Kraliçe’ye eşlik eden üst düzey heyet, Belçika’nın bu ziyarete verdiği önemi kanıtlar nitelikte. Heyette yer alan isimler arasında şunlar bulunuyor:

Maxime Prévot: Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı

Theo Francken: Savunma Bakanı

Boris Dilliés: Brüksel Bölge Başbakanı

Matthias Diependaele: Flaman Bölgesi Başbakanı

Pierre-Yves Jeholet: Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı