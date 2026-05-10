14 yıl sonra bir ilk! Belçika Kraliçesi Mathilde dev heyetle İstanbul’da
Belçika Kraliçesi Mathilde d'Udekem d'Acoz, geniş kapsamlı bir ekonomik misyon başkanlığında resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a geldi. 14 yıl aradan sonra gerçekleşen bu kritik ziyaret, Türkiye ve Belçika arasındaki ticari ve diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyeti taşıyan THY’ye ait tarifeli uçak, saat 11.30’da İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Kraliçeyi, İstanbul Havalimanı Devlet Konukevi’nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş törenle karşıladı. Bir süre konukevinde dinlenen Kraliçe, daha sonra temaslarına başlamak üzere havalimanından ayrıldı.
14 YIL SONRA DEV EKONOMİK ÇIKARTMA
10-14 Mayıs tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’yı kapsayacak olan ziyaret, sadece diplomatik değil, aynı zamanda stratejik bir "Ekonomik Misyon" özelliği taşıyor. Çok sayıda Belçikalı şirket temsilcisinin yer aldığı heyet, Türk firmalarıyla şu kilit alanlarda iş birliği fırsatlarını görüşecek:
Enerji ve Savunma Sanayi
Havacılık ve Lojistik
Sağlık ve Teknoloji
Dijitalleşme
BELÇİKA KABİNESİ TÜRKİYE’DE
Kraliçe’ye eşlik eden üst düzey heyet, Belçika’nın bu ziyarete verdiği önemi kanıtlar nitelikte. Heyette yer alan isimler arasında şunlar bulunuyor:
Maxime Prévot: Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Theo Francken: Savunma Bakanı
Boris Dilliés: Brüksel Bölge Başbakanı
Matthias Diependaele: Flaman Bölgesi Başbakanı
Pierre-Yves Jeholet: Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı