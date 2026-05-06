15 Ayda, 65 yaş üstü 145 işçi hayatını kaybetti

İSİG ve TÜİK verileri, milyonlarca yaşlının dinlenmek yerine "iş cinayeti" riskiyle karşı karşıya kaldığını kanıtlıyor. Her 10 yaşlıdan 4’ü "geçinemediğini" ifade ederken, Türkiye yaşlı mutluluğunda dünyada 98. sıraya geriledi.

1 MİLYONDAN FAZLA YAŞLI İŞGÜCÜNDE

TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 20,5 artarak 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaştı. Ancak bu artışla birlikte yoksullaşma da hızlandı. Yaklaşık 2,1 milyon yaşlı vatandaş yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Ekonomik koşullar nedeniyle işgücüne katılım oranı yüzde 13,1’e yükselirken, yaşlılar arasında iş arayıp bulamayanların oranı da artış gösterdi.

YAŞAMLAR SÖNÜYOR

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verileri, yaşlıların sadece çalışmak zorunda kalmadığını, aynı zamanda güvencesiz ve ağır koşullarda can verdiğini ortaya koyuyor. Yaşlı işçilerin yüzde 57,7’si tarımda ter dökerken, inşaat ve sanayi sektörleri de "iş cinayeti" durakları olmaya devam ediyor.

Zeki Aldemir (75): İzmir’de çalıştığı taksi durağında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Selami Şimşek (71): Yozgat’ta çalıştığı inşaatın altıncı katından düşerek can verdi.

Abdullah Çolak (67): Tekirdağ’da gece bekçisi olduğu fabrikada cansız bedeni bulundu.

Latif Usta (66): Düzce’de kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Mutlulukta 98. Sıra, Geçim Derdinde Zirve

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) araştırmasına göre yaşlıların yüzde 36,8'i yeterli beslenemiyor, yüzde 22,7'si ise maddi imkansızlıklar nedeniyle ilacına ulaşamıyor. OECD raporu, Türkiye'nin 65 yaş üstü gelir eşitsizliğinde dünyada 5. sırada olduğunu vurguluyor. Bu tabloya paralel olarak Türkiye, yaşlı mutluluğu sıralamasında 143 ülke arasında ancak 98. sırada yer bulabiliyor.