15 günlük yarıyıl tatili uzatılacak mı? Yarıyıl tatili arttı mı?

19 Ocak Cuma günü karne heyecanı yaşayan öğrenciler, 15 tatilin sona ereceği, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Yarıyıl tatilinin 1 aya uzatılmasına ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medya ve bazı sitelerde yarıyıl tatilin 1 aya uzatıldığına yönelik bir iddia ortaya atılırken, konuya ilişkin en net açıklama, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

15 GÜNLÜK YARIYIL UZATILDI MI?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada “ "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir" ifadeleri kullandı.

YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?

Sosyal medyada yer alan bilgiye göre okullarda tatilin 1 aya uzatıldığı iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Koronavirüs pandemisi döneminde hatırlanacağı gibi okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. 2 yıl süresince uzaktan eğitim devam ederken pandeminin etkisinin bitmesiyle okullar da örgün eğitim yeniden başlamıştı. Son dönemde üst solunum yolu hastalıklarıyla ilgili yaşanan vaka artışları ve Bakan Koca'nın paylaşımı sonrası gözler "Okullar ikinci dönemde açılamayacak mı?" ve "Okullar ikinci dönemde uzaktan eğitime geçilecek mi?" sorusunun cevabına çevrildi. Hemen belirtelim ki bu tedbire yönelik herhangi bir resmi adım ve açıklama gelmedi.