AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni askerlik sisteminin Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamasında zorluklar yaratabileceği iddialarının doğru olmadığını söyledi. Kurtulmuş, "Bu yasa tasarısı, çok sıkı ve titiz bir şekilde hazırlanıyor. Birkaç sefer de müzakere edildi. Bakanlar Kurulu'nda, parti yönetiminde müzakere edildi. En son partimizin grubunda geniş bir kitleyle bunlar müzakere edildi" dedi. Kıbrıs'ta bir zaafiyet ortaya çıkaracağı açıklamalarını da değerlendiren Kurtulmuş, "Tamamen spekülasyondur. Hiçbir şekilde bir orada zaafiyet oluşturmayacaktır. Bu tam tersine TSK'nın mücadele etme, savaşabilme kabiliyetini artıran bir sistemdir" şeklinde konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni askerlik sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Kurtulmuş, şunları söyledi:



"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMASINDA ZORLUKLAR YARATABİLECEĞİ İDDİASI



Asla doğru bir iddia değildir. Bu yasa tasarısı, çok sıkı ve titiz bir şekilde hazırlanıyor. Birkaç sefer de müzakere edildi. Bakanlar Kurulu'nda, parti yönetiminde müzakere edildi. En son partimizin grubunda geniş bir kitleyle bunlar müzakere edildi.



Genelkurmay, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Milli Savunma Bakanlığı'nın öncülüğünde onlar bu hazırlığı yaptı. Teklif oradan geldi. Gelen birtakım önerilerle bazı noktalar değişti, son noktaya geldi. Asla bir güvenlik zaafiyeti olmayacaktır. Ama uzunca bir süredir zaten TSK'nın uzman askerliğe geçme konusunda bir çalışması vardı. Terörle mücadelede karşılaştığımız bu başarılı sonuç gösteriyor ki, önceden neydi, insanlara, asker evlatlarımıza iki aylık bir eğitim veriyoruz ve onları dağa taşa, teröristlerle mücadeleye gönderiyorduk ve çok kayıplar veriyorduk. Şimdi uzman askerlerimiz bu göreve geldiğinden bu yana evet yine şehitler veriyoruz ama geçmişle kıyasladığımızda daha başarılı, profesyonel, büyük bir savaşma yeteneği olan grupla bu mücadeleyi sürdürüyoruz.



Asla en ufak bir güvenlik zaafiyeti olmayacaktır. Kıbrıs'ta bir zaafiyet ortaya çıkaracağı bir endişeler var. Tamamen spekülasyondur. Hiçbir şekilde bir orada zaafiyet oluşturmayacaktır. Bu tam tersine TSK'nın mücadele etme, savaşabilme kabiliyetini artıran bir sistemdir."



ulusal.com.tr