AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Arınç, "Yapılan çalışmalar neticesinde süreç şunu göstermektedir: Önümüzdeki hafta en geç Cuma günü kanunun görüşmeleri tamamlanana kadar TBMM Genel Kurul’u çalışacak ve kanun yasalaşacaktır" dedi

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni askerlik sistemine dair açıklamalarını değerlendirdi.



AK Partili Ahmet Mücahit Arınç, şunları ifade etti:



"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan yeni askerlik sistemi hakkında bazı konulara açıklık getirdi. Bundan sonraki sistemde artık devamlı bir askere alma süreci olacak ve hücre tazelenmesi olarak nitelendirebileceğimiz bu yapı ile personel sayısında bir azalma olmayacak.



Üzerinde çalıştığımız kanun teklifi, uzun süren bir çalışmalar bütününden oluşmaktadır. Kanun, özü itibariyle sadece askerlik süresini kısaltan bir kanun değil; sistemi neredeyse baştan aşağı değiştiren bir düzenlemedir. Bu nedenle üzerinde mutabakat sağlanması oldukça elzemdir.



Yapılan çalışmalar neticesinde süreç şunu göstermektedir: Önümüzdeki hafta en geç Cuma günü kanunun görüşmeleri tamamlanana kadar TBMM Genel Kurul’u çalışacak ve kanun yasalaşacaktır."



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