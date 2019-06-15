Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Teklifin görüşmelerine haftaya devam edilecek. Muhalefetin itiraz ettiği Cumhurbaşkanına muafiyet yetkisi ve toplu terhis konularında iktidarın revizyon yapacağı belirtildi. 6 ayını dolduran erlerin kademeli olarak terhis edileceği kaydedildi.

Yeni askerlik sistemine ilişkin hazırlanan kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Teklifin yasalaşması ise haftaya kaldı.



Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri 11 Haziran Pazartesi günü başladı.



3 günün ardından 65 maddeli teklifin sadece iki maddesi kabul edilebildi. Birinci madde teklifin "Amaç", ikinci madde ise "Kapsam" başlıklarını düzenliyor. 2'inci maddede "Bu kanun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanır" ifadesi yer alıyor.



18 Haziran Salı günü 3'üncü maddeden itibaren görüşülmeye başlanacak teklif için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP, İyi Parti ve MHP'yi ziyaret etti. Muhalefetten gelen eleştirileri dinledi.



Muhalefet, teklif yasalaştığında 106 bin askerin birden terhis edilmesine ve Cumhurbaşkanına verilecek 2 yetkiye tepki gösteriyor. Teklife göre, Cumhurbaşkanı gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüleri askerlikten muaf tutabilecek, askerlik süresini artırıp azaltabilecek.



Akar'ın siyasi partilerle yaptığı görüşme sonrası muhalefetten gelen itirazlar üzerine bazı maddelerde düzenleme yapılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanına muafiyet yetkisi tanıyan 45'inci maddeye "Genelkurmay Başkanının teklifi ile Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı" cümlesinin ekleneceği kaydedildi.



Toplu tezkere noktasında da kademeli terhis uygulamasına sıcak bakıldığı bildirildi. Buna göre, 6 ayını dolduran askerlerin bir anda terhis edilmesi yerine 11 ve 12'inci ayını dolduranlar askerliğini bitirecek. Terhislerin 6 ya da 9 aya yayılarak yapılması öngörülüyor.



ulusal.com.tr