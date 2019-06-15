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15 Haziran 2019 Cumartesi son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? "TBMM Genel Kurul’u çalışacak ve kanun yasalaşacak"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Arınç, "Yapılan çalışmalar neticesinde süreç şunu göstermektedir: Önümüzdeki hafta en geç Cuma günü kanunun görüşmeleri tamamlanana kadar TBMM Genel Kurul’u çalışacak ve kanun yasalaşacaktır" dedi

15 Haziran 2019 Cumartesi son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? "TBMM Genel Kurul’u çalışacak ve kanun yasalaşacak"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni askerlik sistemine dair açıklamalarını değerlendirdi.

AK Partili Ahmet Mücahit Arınç, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan yeni askerlik sistemi hakkında bazı konulara açıklık getirdi. Bundan sonraki sistemde artık devamlı bir askere alma süreci olacak ve hücre tazelenmesi olarak nitelendirebileceğimiz bu yapı ile personel sayısında bir azalma olmayacak.

Üzerinde çalıştığımız kanun teklifi, uzun süren bir çalışmalar bütününden oluşmaktadır. Kanun, özü itibariyle sadece askerlik süresini kısaltan bir kanun değil; sistemi neredeyse baştan aşağı değiştiren bir düzenlemedir. Bu nedenle üzerinde mutabakat sağlanması oldukça elzemdir.

Yapılan çalışmalar neticesinde süreç şunu göstermektedir: Önümüzdeki hafta en geç Cuma günü kanunun görüşmeleri tamamlanana kadar TBMM Genel Kurul’u çalışacak ve kanun yasalaşacaktır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #yeni askerlik sistemi #tek tip askerlik sistemi #bedelli askerlik sistemi #askerlik 6 aya düştü mü #ak parti #Ahmet Mücahit Arınç
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