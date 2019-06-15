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15 Haziran 2019 Cumartesi son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Yüz altı bin civarı asker terhis olacak

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, yeni askerlik sistemine ilişkin "Siyasal bir mutabakatla çıkarılmasını istediğimiz Devrim niteliğinde olan Askeralma Kanunu yasalaştığında 106.000 civarı askerimiz terhis olacak." bilgisini paylaştı. Şanverdi, "Temennimiz iki maddesi onaylanan askerlik kanunun gelecek hafta tüm maddelerinin onaylanmasıdır" dedi

15 Haziran 2019 Cumartesi son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Yüz altı bin civarı asker terhis olacak

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, yeni askerlik sistemine dair açıklamalarda bulundu.

Şanverdi, şunları aktardı:

"Siyasal bir mutabakatla çıkarılmasını istediğimiz Devrim niteliğinde olan Askeralma Kanunu yasalaştığında 106.000 civarı askerimiz terhis olacak. 

Askerlerimizin terhis olma heyecanını bizler de en az onlar kadar yaşıyoruz.

Temennimiz bugün iki maddesi onaylanan askerlik kanunun gelecek hafta tüm maddelerinin onaylanmasıdır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #askerlik 6 aya düştü mü #bedelli askerlik sistemi haberleri #tek tip askerlik sistemi haberleri #yeni askerlik sistemi haberleri
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