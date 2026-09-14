15 ilde dev "Ailem Güvende" operasyonu! Adalet Bakanı açıkladı: 162 şüpheliye adli işlem

Fuhşa aracılık ve yer temini, müstehcen içerik üretimi ve yayılması ile çocukların bu yayınlara maruz bırakılması iddialarıyla yürütülen soruşturmada toplam 162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyale ve uyuşturucu maddeye el konulurken, soruşturmanın mali ayağında ise MASAK incelemeleri devreye girdi.

MASAK DEVREDE: YURT DIŞINDAN GELEN FONLAR İNCELENİYOR

Soruşturmanın mali ve organizasyonel boyutuna ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek şu açıklamalarda bulundu:

Mali Takip: MASAK incelemeleri kapsamında hedefteki bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı sivil toplum kuruluşlarından yüksek meblağlı fon aktarıldığı saptandı. Bu transferlerin kaynağı ile dosyadaki suç unsurları arasındaki illiyet bağı çok yönlü araştırılıyor.

Geniş Çaplı Delillendirme: Operasyon sürecinde gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık ifadeleri ile geriye dönük dijital kayıtlar üzerinden deliller toplandı.

Erişim Engelleri: Soruşturma kapsamında suça konu paylaşım yaptığı belirlenen çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet platformuna erişim engeli getirildi.

SORUŞTURMANIN PERDE ARKASI VE DİKKAT ÇEKEN GÖZALTILAR

Operasyonun fitilini ateşleyen gelişmeler ve gözaltı kararlarının detayları:

Tanık İfadesi ve Dekontlar: Dosyanın, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında ifade veren bir tanığın sunduğu banka hesap hareketleri, dekontlar ve mesajlaşma kayıtları üzerine derinleştirildiği öğrenildi.

Gece Hayatının Tanınan İsmi Yakalandı: Çeşitli kulüp ve organizasyonlarda sahne alan, kamuoyunda "Zenne Arif" olarak bilinen Arif Saçlı’nın da soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.

Ankara Merkezli Ayrı Operasyon: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bağlantılı bir diğer soruşturmada ise Kaos GL Derneği’nin internet sitesi ve bazı sosyal medya hesaplarında çocukların erişebileceği müstehcen içerikler yayımlandığı iddiasıyla 21 şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapıldı.