15 ilde siber operasyon: 58 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siber dolandırıcılıkla mücadele kapsamında son iki haftada gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu duyurdu.

Jandarma ekipleri tarafından 15 il merkezli yürütülen çalışmalarda, toplam işlem hacmi 1,1 milyar lirayı bulan 90 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 58’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 25’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

SAHTE İLANLAR VE YASA DIŞI BAHİS

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen operasyonlar; Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van merkezli olarak gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suç gelirlerinin nakline aracılık ettikleri belirlendi. Şebekenin ayrıca ele geçirdikleri kişisel verileri kullanarak vatandaşları dolandırdığı ve sosyal medya üzerinden verdikleri sahte ilanlarla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlarla vatandaşların daha büyük kayıplar yaşamasının önüne geçildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek 'siber dolandırıcılık' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Siber suç ve suçlularla ilgili şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."