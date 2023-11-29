15 İlde Sibezgöz-9 Operasyonu! Dolandırıcılar Yakayı Ele Verdi

15 ilde eş zamanlı yapılan Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı. “Nitelikli dolandırıcılık”, “suç işleme amaçlı örgüt kurma” suçlarına yönelik operasyonların devam ettiği vurgulandı.

15 İlde Sibezgöz-9 Operasyonu! Dolandırıcılar Yakayı Ele Verdi
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Siber Suçlarla Mücadele Dairesi, dolandırıcılara göz açtırmıyor. Bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşı tuzağa düşüren şahıslar yakayı ele verdi.

15 ilde eş zamanlı yapılan Sibergöz-9 operasyonlarında, “nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma” suçlarını işleyen 37 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ali Yerlikaya # dolandırıcılık # operasyon
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